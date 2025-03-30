Samsunspor ligin ilk yarısındaki performansının gerisinde kaldı

Samsun ekibi, sahasında Kasımpaşa'ya Mamadou Fall ve Nuno da Costa'nın golleriyle 2-0 boğun eğdi. Avrupa Ligi hedefi doğrultusunda puanını 47'ye çıkaran dördüncü sıradaki Beşiktaş ile üçüncülük mücadelesi veren Karadeniz ekibi, 51 puanda kaldı.

Sezona FIFA'nın verdiği 2 dönem transfer yasağı ile girmesine rağmen ilk 10 haftalık bölümde 7 galibiyet, bir beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan Samsunspor, 59 yıllık tarihinde 2. kez en iyi sezon başlangıcı yapmıştı. Ligin ilk yarısındaki 10 maçlık süreçte 20 gol kaydeden kırmızı-beyazlılar, kalesinde sadece 10 gol görmüştü.