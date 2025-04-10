Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis açıkladı: Galatasaray maçında 3 oyuncu yok

Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında yarın sahasında Galatasaray ile karşılaşacak olan Samsunspor’da Teknik Direktör Thomas Reis, kamp yaptıkları Nuri Asan Tesisleri’nde basın toplantısı düzenledi. Üçüncülük mücadelesi verdikleri dönemde Galatasaray müsabakasının önemine değinerek sözlerine başlayan Reis, "Samsunspor adına bizim için çok baskı hissedeceğimiz bir maç olmayacak. Çok iyi bir rakiple oynayacağız. Şampiyonluk için oynayacaklarını biliyoruz. Bu nedenle onların daha fazla baskı hissedeceği düşüncesindeyim. Elbette son maçlarda gösterdiğimiz performanstan ötürü ligdeki konumumuz ve pozisyonumuzun farkındayız. Çok da iyi bir performans gösteremedik son maçlarda. Bu kötü gidişatı ligin geri kalanı için iyi bir seviyeye getirmek adına güzel bir sonuç almak istiyoruz" dedi.





"Osimhen ve Morata’yı durdurmak zor olacak"

Sarı-kırmızılı takımın golcüleri Osimhen ve Morata’yı durdurmak için ekstra çaba sarf etmeleri gerektiğine dikkat çeken Thomas Reis, "Onları maçın tamamında durdurmak çok zor olacak. Her şeyden önce yapılan ortaları iyi savunmamız gerekiyor. Orta yapmalarına da imkan vermememiz gerekiyor. Bunu her hafta çalışıyoruz. Temaslı bir şekilde içeride savunmak, elimizden gelenin en iyisini yapmak ve kendi oyunumuzu sergilemek istiyoruz. Bu rakibe bağlı da olabiliyor. Rakip, bazen topla daha fazla oynayabiliyor. Galatasaray’da çok iyi oyuncular var ve topa sahip olmaya çalışacaklar. Bizim de kompakt kalmamız lazım. İyi bir mantalite ve mücadele ortaya koymamız lazım. Bunu yaparsak kaliteye karşı kazanma fırsatımız olacaktır" diye konuştu.





"En iyi takım şampiyon olacaktır"

Alman çalıştırıcı, şampiyonluk yarışının kendilerini ilgilendirmediğini ifade ederek, "Sonuç olarak en iyi takım şampiyon olacaktır diye düşünüyorum. Oyuncularımı bu konuda kesinlikle motive etmek zorunda değilim. Çok iyi bir statta, tam kapasite olarak maçı oynayacağız. Taraftarımızın çok büyük bir kısmı bizi destekleyecektir. Bugüne kadar bunu iyi bir şekilde yaptılar. Böyle bir statta, böyle bir ambiyansta, böyle bir taraftar karşısında oynayacak olmaları bizim futbolcularımız için çok iyi bir motivasyon kaynağı olacaktır. Biz de puanlar almak istiyoruz. Elbette ki bu zor olacaktır. Biz kendi oyunumuzu oynayacak olursak iyi bir performans gösterip, iyi savaşırsak elbette ki olumlu bir sonuç alacağımız düşüncesindeyim. Geçmişte buna benzer çok fazla maçlarda oynadım. İyi bir sonuç almak istiyorsak yüzde 100’den fazlasını vermemiz gerekiyor. Belki 10 karşılaşma oynarsınız, bunlardan 9’unu kaybedersiniz ama o 2 maç bile olsa bu çok iyi bir fırsatınız olduğu anlamına gelir. İyi bir sonuç almamız için çok fazla çalışmamız gerekiyor" şeklinde konuştu.





"Ntcham’ı affettim, performansından ötürü şansları değerlendiremedi"

İzinden geç döndüğü için ceza alan ancak sonra affedilse de ilk 11’deki yerini kaybeden Olivier Ntcham hakkında ise Reis, "Oliver Ntcham ile alakalı izin konusundan ötürü kendisini affettim. Üzerinden çok zaman geçti. İlk 11 için çok iyi fırsatlar da geldi kendisine ama performansından ötürü o şansları değerlendiremedi. Kendisiyle konuştuk. Çok iyi durumda ve Galatasaray maçında bizim adımıza çok önemli bir oyuncu olabilir. Nasıl bir performans göstereceğine bakacağız. Yunus Emre Çift ile alakalı Antalyaspor maçında 6 numara olarak onu değerlendirdim. Bence iyi bir performans gösterdi. Takım olarak ligin ilk yarısında gösterdiğimiz performansı ikinci yarıda gösteremiyoruz, performansımızda bir dalgalanma var. Bu da normal açıkçası ancak Galatasaray’a karşı elimizden gelenin en iyisini yapmak istiyoruz" cümlelerine yer verdi.





Bola, Bennasser ve Celil Galatasaray maçında yok

Sakat oyuncuların son durumunu da değerlendiren 51 yaşındaki teknik direktör, şunları dile getirdi:

"Kulüp olarak bizi şu dönemde sıkıntılı duruma sokan şey, sakat oyuncuların durumu. Sakat olan oyuncuların olması diğer oyuncular için bir şans oramı sunuyor. Marc Bola, Ait Bennasser ve Celil Yüksel sakatlıkları nedeniyle Galatasaray maçında olmayacak. Soner Aydoğdu ise oynayabilecek gibi duruyor."















