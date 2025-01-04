Samsunspor - Trabzonspor || Canlı skor - Canlı sonuç

Bu sezon 8 deplasman maçında 4 beraberlik, 4 mağlubiyet alan Trabzonspor, Samsunspor'u mağlup etmesi halinde 230 günlük deplasman galibiyeti hasretine son verecek.

Bordo-mavililerde Mendy kart cezası nedeniyle Visca da sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. Samsunspor'da Ntcham, Laura, Dimata ve Tait, Noel tatili sonrasında takıma geç katıldıklarını için kadroda yer almadı. Van Drongelen ise kart cezalısı.