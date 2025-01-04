Samsunspor - Trabzonspor || Canlı skor - Canlı sonuç

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig 18. haftasında Samsunspor'u konuk edecek. Saat 20.00'de başlayacak karşılaşma BeIN Sports 2 ekranlarından naklen yayınlanacak. Samsunspor-Trabzonspor maçının canlı anlatımına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Trendyol Süper Lig 18. haftasında Trabzonspor deplasmanda Samsunspor ile karşı karşıya gelecek. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşma BeIN Sports 2 ekranlarından naklen yayınlanacak. Hakem Mehmet Türkmen düdük çalacak.
Bu sezon 8 deplasman maçında 4 beraberlik, 4 mağlubiyet alan Trabzonspor, Samsunspor'u mağlup etmesi halinde 230 günlük deplasman galibiyeti hasretine son verecek.
Bordo-mavililerde Mendy kart cezası nedeniyle Visca da sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. Samsunspor'da Ntcham, Laura, Dimata ve Tait, Noel tatili sonrasında takıma geç katıldıklarını için kadroda yer almadı. Van Drongelen ise kart cezalısı.
SAMSUNSPOR - TRABZONSPOR MUHTEMEL 11'LER
Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Bola, Soner, Bennasser, Celil, Muja, Holse, Emre, Mouandilmadji
Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Serdar, Batagov, Eren, Lundstram, Ozan, Cihan, Cham, Nwakaeme, Banza