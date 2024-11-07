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Samsunspor'da Galatasaray hazırlıkları sürüyor

Samsunspor'da Galatasaray hazırlıkları sürüyor

18:167/11/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Samsunspor
Samsunspor

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Samsunspor deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 10 Kasım Pazar günü Galatasaray ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.


Kırmızı-beyazlı ekip, Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetiminde yaklaşık 1 saat 30 dakika çalıştı.

Antrenmana ısınma koşusu ile başlayan futbolcular, daha sonra gruplar halinde pas çalışması yaptı. İdmanın son bölümünde taktiksel çalışma gerçekleştirildi.

Sakatlıkları devam eden Celil Yüksel ve Ercan Kara antrenmanda yer almadı. Samsun ekibi, hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek.






#Samsunspor
#Fenerbahçe
#Trendyol Süper Lig

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