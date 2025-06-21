Samsunspor'da Yüksel Yıldırım yeniden seçildi

"Samsunspor yalnızca bir kulüp değil, bir yaşam biçimidir. Geçmişimizden aldığımız güçle geleceğe kararlılıkla yürürken yalnızca sahada değil, sporun her alanında var olmayı hedefliyoruz. Gençlerimize daha fazla branşta spor imkanı sunmayı, milli değerlere katkı sağlayacak sporcular yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Kulübümüz çatısı altında 6 aktif branşımız bulunuyor. Vizyonumuz bununla sınırlı değil. 2025-2028 döneminde kulübümüzü daha gelişmiş bir sportif altyapıya kavuşturmak istiyoruz. Bu doğrultuda atletizm, cimnastik, tenis ve atıcılık branşlarını da bünyemize katmayı planlıyoruz. Sporcu potansiyeli yüksek bir şehir olan Samsun'da, Samsunspor markası ile daha fazla genci spora kazandırmak, yetenekleri keşfetmek ve milli takımlara sporcu kazandırmak hepimizin sorumluluğudur."