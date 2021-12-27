Spor Şansal Büyükadan İrfan Can Kahveciye "Kulis yapacağına topunu oyna"
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Şansal Büyüka'dan İrfan Can Kahveci'ye: "Kulis yapacağına topunu oyna"

Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe sahasında Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup etti. Mücadele sonrasında karşılaşmayı değerlendiren futbol yorumcusu Şansal Büyüka, İrfan Can Kahveci için sert sözler kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Şansal Büyükadan İrfan Can Kahveciye: Kulis yapacağına topunu oyna
Malatyaspor maçında İrfan Can Kahveci oyundan çıkarken taraftarlar tepki gösterdi.

Süper Lig’in 19’uncu haftasında Fenerbahçe, sahasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor’u 10’uncu dakikada Novak ve 73’üncü dakikada Pelkas’ın attığı gollerle 2-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrasında mücadeleyi değerlendiren futbol yorumcusu Şansal Büyüka, Fenerbahçe'nin kötü oynadığını söyledi. Büyüka'nın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;

"İşkence gibi maç oldu"

"Bu kadar yavaş, bu kadar temposuz, hızdan nasibini almayan, tek deparı bile olmayan, aşırı gereksiz ve yararsız pas yapılan, milletin futbol keyfinin içine “limon” sıkan, işkence gibi bir futbol oldu."

"10 kat iyiler"

"Şuna hayret ediyorum; ligin her maçını izliyorum, tehlike bölgesinin göbeğinde kıvranan takımlar bile Fenerbahçe’den 10 kat daha iyi oynuyorlar. Nasıl oluyor bu? İstesen bu kadar kötü olamazsın."

"Oyuncuların keyfini bekledi"

"Fenerbahçe o kadar yavaş hücuma çıktı ki, ilk yarının ortalarında Mesut bir kontratağa kalktı, rakip savunma bomboştu. Topu atacak adam bekledi, en az otuz saniye... Fenerbahçeli oyuncuların keyfi gelene kadar, Malatya savunması geri geldi."

  • "Hocaya kulis yapacağına topunu oyna"
  • "İrfan Can, bu ülkenin yaratıcı, oyunun kaderini değiştirecek bir-iki oyuncusundan biri ama oynamıyor. Bir oynuyor, beş maç yatıyor. Oynasana kardeşim. Hocaya kulis yapacağına, her şeye bahane bulacağına, el-kol çevrene dayılanacağına, yeteneklerinin, profesyonelliğinin karşılığını versene. Her maç hayal kırıklığı yaratmak zorunda mısın?"

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