Santos'un sözleşme fesih detayları belli oldu

Beşiktaş, görevine son verilen teknik direktör Fernando Santos'un sözleşme feshinin detaylarının sosyal medyadan yaptığı açıklamayla duyurdu.
Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"Sayın Fernando Santos ve ekibine, kulübümüzde görev aldıkları 09.01.2024-14.04.2024 dönemi için 865.487 EURO net ödeme yapılmıştır.
Fernando Santos’la yapılan sözleşme gereği kendisine verilmesi gereken 500.000 EURO fesih tazminatı, kendi isteği doğrultusunda 150.000 EURO’su kendisine, 350.000 EURO’su teknik ekibine olmak üzere, net olarak ödenecek olup ödemeler Mayıs 2024 sonundan itibaren 5 eşit taksit halinde yapılacaktır.
Sayın Rıza Çalımbay ve ekibine ise kulübümüzde görev aldıkları 10.11.2023-18.12.2023 dönemi için 7 milyon 220 bin TL ödenmiştir"