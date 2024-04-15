Santos'un sözleşme fesih detayları belli oldu

Fernando Santos’la yapılan sözleşme gereği kendisine verilmesi gereken 500.000 EURO fesih tazminatı, kendi isteği doğrultusunda 150.000 EURO’su kendisine, 350.000 EURO’su teknik ekibine olmak üzere, net olarak ödenecek olup ödemeler Mayıs 2024 sonundan itibaren 5 eşit taksit halinde yapılacaktır.