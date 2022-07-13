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Sardar Saatçı: 39 derece ateşle oynatıldım

Siyah-beyazlı takımda kadro dışı bırakılan Serdar Saatçı, hazırlık maçındaki tepkisi hakkında açıklama yaptı. Genç oyuncu, "39 derece ateşim vardı. Buna rağmen oynatıldım. Soyunma odasında şanssızlığıma öfkelendiğim için aynaya vurdum" dedi.

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Haber Merkezi Diğer
Sardar Saatçı: 39 derece ateşle oynatıldım
Serdar'ın oyundan alındıktan sonra oldukça üzgün olduğu görüldü.

Beşiktaş'ın Çekya ekibi Viktoria Plzen ile oynadığı hazırlık maçında 72. dakikada oyuna dahil olan Serdar Saatçı, teknik direktör Valerien Ismael tarafından 83. dakikada kenara alındı.

Oyundan alınmasına sinirlenen 19 yaşındaki futbolcu, yedek kulübesi yerine doğrudan soyunma odasına yöneldi.

Kapıları tekmelediği belirtilen Serdar, oyundan alındıktan sonraki tavır ve davranışları nedeniyle kadro dışı bırakıldı.

DHA

"Maçta 39 derece ateşim vardı"


Olayla ilgili kısa bir açıklama yapan genç savunmacı kendini savundu.

Hürriyet'e konuşan Serdar, “Maçta 39 derece ateşim vardı. Buna rağmen oynatıldım. Tabii hasta olduğum için iyi oynayamadım. Soyunma odasında şanssızlığıma öfkelendiğim için aynaya vurdum. Olay bundan ibaret" dedi.

DHA

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