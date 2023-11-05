Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor, Kadıköy deplasmanında Fenerbahçe'yi 3-2 yendi. Ancak bordo-mavililer maçı kazanmasına rağmen hakem Zorbay Küçük'ün skandal kararlarına karşı koyamadı. Küçük, VAR hakemleri ile birlikte maçın başından sona kadar öyle bir yönetim gösterdi ki adeta sahaya Trabzonspor'u kaybettirmek üzerine çıkmıştı.

Bordo-mavililerin, Onuachu ile attığı nizami golü iptal eden, sarı-lacivertlilerin kaçırdığı penaltıyı tekrar ettiren Küçük, uzatma anlarında Trabzonspor'un Enis ile attığı 4. golünü de faul gerekçesiyle iptal etti. Kartlar konusunda da bir tarafa cimri bir tarafa cömert davranan Küçük, maçı izleyenleri adeta çileden çıkarttı. Baştan sona taraflı tutumu ile dikkat çeken Küçük, Türkiye'de hakemliğin geldiği noktayı net olarak gözler önüne serdi.

Hakem Zorbay Küçük, Kadıköy'de son yılların en skandal hakem yönetimlerinden birini sergilerken, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Merkez Hakem Kurulunun (KHK) Küçük ile ilgili nasıl bir tasarrufta bulunacağı merak ediliyor. Aslında yapılması gereken açık! TFF ve MHK bu maçın ardından Zorbay Küçükten düdüğünü asmasını istemesi gerekiyor. Şampiyonluk yarışında kritik haftalara girilmemesine rağmen böyle bir yönetim gösteren Küçük'ün, ilerleyen haftalarda daha skandal kararlara imza atmadan hakemliği bırakması Türk futbolunun hayrına olacağı ifade ediliyor. Taraftarlar da 'Satılmış Zorba' şeklinde tepkilerini dile getirirken, VAR yönetimine de skandal kararları nedeniyle tepki gösterdiler.