|
Spor

Satılmış Zorba!

Trabzonspor'un Fenerbahçe'yi 3-2 yendiği maçta sahada bol golün haricinde, sıra dışı bir hakem skandalı yaşandı. Zorbay Küçük, verdiği skandal kararlarla izleyenleri çileden çıkardı. Zorbay Küçük'ün düdüğünü asması beklenirken, kamuoyu TFF'nin bu konuda harekete geçmesini istiyor.

09:42 - 5/11/2023 Pazar
Güncelleme: 10:03 - 5/11/2023 Pazar
Yeni Şafak
Maçın orta hakemi Zorbay Küçük ve VAR hakemi Mete Kalkavan

Maçın orta hakemi Zorbay Küçük ve VAR hakemi Mete Kalkavan

Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor, Kadıköy deplasmanında Fenerbahçe'yi 3-2 yendi. Ancak bordo-mavililer maçı kazanmasına rağmen hakem Zorbay Küçük'ün skandal kararlarına karşı koyamadı. Küçük, VAR hakemleri ile birlikte maçın başından sona kadar öyle bir yönetim gösterdi ki adeta sahaya Trabzonspor'u kaybettirmek üzerine çıkmıştı.


Bordo-mavililerin, Onuachu ile attığı nizami golü iptal eden, sarı-lacivertlilerin kaçırdığı penaltıyı tekrar ettiren Küçük, uzatma anlarında Trabzonspor'un Enis ile attığı 4. golünü de faul gerekçesiyle iptal etti. Kartlar konusunda da bir tarafa cimri bir tarafa cömert davranan Küçük, maçı izleyenleri adeta çileden çıkarttı. Baştan sona taraflı tutumu ile dikkat çeken Küçük, Türkiye'de hakemliğin geldiği noktayı net olarak gözler önüne serdi.





Düdüğünü asmalı

Hakem Zorbay Küçük, Kadıköy'de son yılların en skandal hakem yönetimlerinden birini sergilerken, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Merkez Hakem Kurulunun (KHK) Küçük ile ilgili nasıl bir tasarrufta bulunacağı merak ediliyor. Aslında yapılması gereken açık! TFF ve MHK bu maçın ardından Zorbay Küçükten düdüğünü asmasını istemesi gerekiyor. Şampiyonluk yarışında kritik haftalara girilmemesine rağmen böyle bir yönetim gösteren Küçük'ün, ilerleyen haftalarda daha skandal kararlara imza atmadan hakemliği bırakması Türk futbolunun hayrına olacağı ifade ediliyor. Taraftarlar da 'Satılmış Zorba' şeklinde tepkilerini dile getirirken, VAR yönetimine de skandal kararları nedeniyle tepki gösterdiler.






#Trabzonspor
#Süper Lig
#Fenerbahçe
#Zorbay Küçük
24 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Bugün kimin maçı var? 5 Kasım 2023 Pazar maç programı