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Spor

Selahattin Baki'den Galatasaray iddiası: Fred'in aklını çelmeye çalıştılar

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, isim vermeden Galatasaray'ın Fred transferini engellemeye çalıştığını söyledi. Baki, "Fred'in aklını çelmeye çalışıp bu işi bozmaya çalıştılar. Ancak, ben hep söylüyorum; Fenerbahçe masadaysa bu işleri çevirmek çok zordur" diye konuştu.

15:51 . 12/08/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Fred, Fenerbahçe atkısıyla poz verdi.

Fred, Fenerbahçe atkısıyla poz verdi.

Fenerbahçe, Manchester United'dan yıldız futbolcu Fred'i İstanbul'a getirdi. Brezilyalı futbolcuyla birlikte Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen sarı-lacivertli yönetici Selahattin Baki, transfer süreciyle ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.


Selahattin Baki'nin havalimanında basın mensuplarına yaptığı açıklamalar şöyle:


"Biz istiyorsak gider alırız demiştik"

"7/24 uyumadan 2-3 gün geçirdik İngiltere'de. Nihayetinde Fenerbahçe camiası ve yönetimi, ortaya niyet koymak istedi. Bu refleks önemliydi. Fenerbahçe'nin alışık olduğu isimler, böyle isimlerdir. Kimseyle çalım savaşına girmek için biz bu işlere girmiyoruz. İhtiyacımız vardı. Ülkemizin, kulübümüzün paraları bunlar. İhtiyacımız varsa, biz istiyorsak gider alırız demiştik, öyle oldu."


"Bu işi bozmaya çalıştılar"

"Fred'i elden kaçıran bazı rakiplerimiz var. 1 aydır ilgilenmiyoruz deseler de bizler şahidiz, kendi gözlerimizle, kulüp bazında 4-5 kere telefon açtırdılar. Kulüp işi olmayınca, çünkü orada dostlarımız var, Manchester United dik durunca, Fred'e başka kanaldan girip aklını çelmeye çalışıp bu işi bozmaya çalıştılar. Ancak, ben hep söylüyorum; Fenerbahçe masadaysa bu işleri çevirmek çok zordur. Bu sene hep beraber çok güleceğiz."






#Fenerbahçe
#Fred
#Selahattin Baki
#Galatasaray
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