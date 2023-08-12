Selahattin Baki'den Galatasaray iddiası: Fred'in aklını çelmeye çalıştılar

"7/24 uyumadan 2-3 gün geçirdik İngiltere'de. Nihayetinde Fenerbahçe camiası ve yönetimi, ortaya niyet koymak istedi. Bu refleks önemliydi. Fenerbahçe'nin alışık olduğu isimler, böyle isimlerdir. Kimseyle çalım savaşına girmek için biz bu işlere girmiyoruz. İhtiyacımız vardı. Ülkemizin, kulübümüzün paraları bunlar. İhtiyacımız varsa, biz istiyorsak gider alırız demiştik, öyle oldu."

"Fred'i elden kaçıran bazı rakiplerimiz var. 1 aydır ilgilenmiyoruz deseler de bizler şahidiz, kendi gözlerimizle, kulüp bazında 4-5 kere telefon açtırdılar. Kulüp işi olmayınca, çünkü orada dostlarımız var, Manchester United dik durunca, Fred'e başka kanaldan girip aklını çelmeye çalışıp bu işi bozmaya çalıştılar. Ancak, ben hep söylüyorum; Fenerbahçe masadaysa bu işleri çevirmek çok zordur. Bu sene hep beraber çok güleceğiz."