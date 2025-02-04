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Semih Erden basketbola veda etti: "Her birinize sonsuz teşekkürler"

Semih Erden basketbola veda etti: "Her birinize sonsuz teşekkürler"

19:034/02/2025, Salı
G: 4/02/2025, Salı
AA
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Semih Erden
Semih Erden

Erkek basketbolunun unutulmaz isimleri arasına giren Semih Erden, 38 yaşında aktif sporculuk hayatını noktaladığını açıkladı. En zor ama en anlamlı kararlarından birini aldığını aktaran milli basketbolcu, "Destekleriniz, sevgileriniz ve inancınız için minnettarım." dedi.

Kariyerinde NBA takımlarından Boston Celtics ve Cleveland Cavaliers'ın yanı sıra Sırbistan Basketbol Ligi'nde Partizan, Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde ise Fenerbahçe, Beşiktaş, Anadolu Efes, Darüşşafaka, İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Karşıyaka, Türk Telekom ve son olarak Bursaspor da bulunan Semih Erden, basketbolu bıraktı.


Sosyal medya hesabından yaptığı veda paylaşımında hayatının en zor ama en anlamlı kararlarından birini aldığını aktaran milli basketbolcu, şunları ifade etti:
'Basketbol bana hayatı öğretti'

"Bu zamana kadar beni ben yapan, her adımda güç ve ilham veren basketbol yolculuğuma veda ediyorum. Bu yolculuğa başladığımda tek hayalim, sevdiğim bu oyunu oynayabilmekti. İlk sahaya çıktığım anki heyecanımı ve hayallerimi hala dün gibi hatırlıyorum. Zamanla maçlar kazandım, bazen de yenildim ama her şeyden önce basketbol bana hayatı öğretti."

'Siz sevgili hayranlarıma minnettarım'

"Sahada ter döktüğüm her an, aldığım her destek, yaşadığım her zorluk beni daha güçlü, daha kararlı ve daha alçakgönüllü bir insan yaptı. Bugüne kadar yanımda olan, beni alkışlayan, her galibiyet ve yenilgide destekleyen siz sevgili hayranlarıma minnettarım. Sizin sesleriniz, coşkunuz, sevginiz beni her zaman daha da ileriye taşıdı. Başarılı bir kariyerin ardında sizin desteğinizin olduğunu bilmek bana güç verdi. Her birinizin hayatımda çok özel bir yeri var."

'Her birinize sonsuz teşekkürler'

"Bu spordan öğrendiklerimi ve deneyimlerimi, gelecek nesillerle paylaşmak ve genç sporculara yol göstermek istiyorum. Basketbol sahalarından ayrılsam da kalbim her zaman burada, sizinle ve bu oyunun ruhuyla atacak. Hayatımın bu eşsiz bölümünü paylaştığınız için her birinize sonsuz teşekkürler. Destekleriniz, sevgileriniz ve inancınız için minnettarım. Veda etmek zor ama sizlerle olan anılarım daima içimde yaşayacak."




#Semih Erden
#Basketbol
#Türkiye Basketbol Süper Lig

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