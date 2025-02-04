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Devin Booker kulüp tarihine geçti

Devin Booker kulüp tarihine geçti

10:314/02/2025, Salı
DHA
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Devin Booker rekorlara doymuyor.
Devin Booker rekorlara doymuyor.

Amerikan Ulusal Basketbol Ligi (NBA) Batı Konferansı takımlarından Phoenix Suns'ın 4 defa All-Star seçilen yıldız oyuncusu Devin Booker, 10’uncu sezonunda kulüp tarihinin en fazla sayı atan ismi oldu.

10 sezonun büyük bölümünde Suns formasıyla üst üste farklı rekorlara imza atan Devin Booker 15 bin 678 sayı atarak kulübün efsanevi ismi Walter Davis'i geçti ve kulüpte tüm zamanların en çok sayı atan oyuncusu oldu.



Devin Booker’ın, Suns formasıyla elde ettiği rekorlar arasında, takımdaki 2’nci yılında kulüp rekoru olan 70 sayılık performansı da yer alıyor. 2017’de Phoenix Suns, deplasmanda Boston Celtics’e 130-120 yenilirken, Suns'ın o dönem 20 yaşında olan yıldızı Devin Booker 70 sayı atarak bunu başaran en genç oyuncu olarak adını NBA tarihine yazdırmıştı.


4 kez All-Star seçilen Booker, kariyeri boyunca ortalama 24,4 sayı üretti, 5,6 üçlük isabeti ve 2022-23 sezonunda maç başına 27,8 sayıyla en çok sayı üreten oyuncu oldu.





#NBA
#Devin Booker
#Phoenix Suns

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