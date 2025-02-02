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NBA'de dev takas

NBA'de dev takas

12:162/02/2025, Pazar
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Luka Doncic - Anthony Davis
Luka Doncic - Anthony Davis

Los Angeles Lakers, Luka Doncic’i kadrosuna katarken, Anthony Davis’i Dallas Mavericks'e gönderdi.

NBA’de son dönemlerin en önemli takaslarından biri gerçekleşti. Batı Konferansı ekipleri Los Angeles Lakers, Dallas Mavericks ve Utah Jazz arasında yapılan takasın içinde iki yıldız basketbolcu Anthony Davis ve Luka Doncic de yer aldı.


Takas sonucunda Lakers; Luka Doncic, Maxi Kleber ve Markieff Morris’i kadrosuna kattı. Dallas ise Anthony Davis, Max Christie ve 2029 Los Angeles Lakers’ın ilk tur draft hakkı aldı. Utah da Jalen Hood-Schifino ile 2025 yılı için iki ikinci tur draft hakkı elde etti.


NBA’de bu sezon Luka Doncic, 28.1 sayı, 8.3 ribaund ve 7.8 asist ortalamalarıyla mücadele ediyor. Anthony Davis ise 25.7 sayı, 11.9 ribaund ve 3.4 asist ortalamalarıyla oynuyor.




#NBA
#Luka Doncic
#Anthony Davis

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