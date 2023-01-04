Şenol Güneş: "Beşiktaş'ın adı zirveye oynar"

Beşiktaş'ta Adana Demirspor galibiyetiyle düzelen moraller, Kasımpaşa maçına da olumlu yansıyacak. Geldiği günden beri en moralli günlerini yaşayan deneyimli teknik adamın, BAY geçtikleri bu haftayı, ertelenen Antalyaspor maçı ve 18. haftada oynayacakları Kasımpaşa maçıyla telafi etmeyi planladığı ifade edildi.

Kaptanlarla sürekli görüşüyor

Takım kaptanları Cenk, Necip ve Atiba'ya bu konuda çok büyük görev düştüğünü belirten Şenol Güneş, 3 oyuncuya da sürekli forma vererek onlara olan güvenini ortaya koyuyor. Özellikle takıma bu sezon katılan yabancı oyuncuların formunu artırmak isteyen Güneş'in, 3 kaptandan da bu oyunculara Beşiktaş'ın nasıl büyük hedefleri olan bir camia olduğunu anlatmalarını istiyor.

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'Herkes formanın hakkını versin'

Cenk, Necip ve Atiba da tüm takıma liderlik yaparak takım içerisinde ikilik çıkmasının önüne geçmek için uğraşıyor. Fransızca konuşan oyuncuların ligin ilk bölümünde kendilerini ayrı konumlandırdığı yönünde çıkan haberlerden sonra, Şenol Güneş'in göreve gelir gelmez ilk icraatı bu uzaklıkları ortadan kaldırmak oldu.

Deneyimli teknik adamın talimatıyla birlikte bütün oyunculara, "Beşiktaş bu ülkenin en büyük kulüplerinden bir tanesi. Beşiktaş oynadığı her maçı kazanmak, yarıştığı her kulvarda zirvede olmak ister. Herkes bu motivasyonla formasının hakkını versin" dediği öğrenildi.

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