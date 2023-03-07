Şenol Güneş: Beşiktaş'ta hedef bitmez

Teknik direktör Şenol Güneş de, yeni transferler birlikte takımı daha ideal hale getirmeye çalışıyor. Deneyimli teknik adam bu sezon Avrupa kupalarında olmayan siyah-beyazlı takımın, önümüzdeki sezon da aynı durumu yaşamasını istemiyor. Bu nedenle oyuncularıyla sık sık konuşan ve onları bu konuda motive etmeye çalışan Güneş'in, "Avrupa kupalarına katılmak bizim için çok önemli. Beşiktaş'ta hedef bitmez. O yüzden kalan maçların hepsini yüksek motivasyonla oynamalıyız" dediği öğrenildi.