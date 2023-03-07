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Spor

Şenol Güneş: Beşiktaş'ta hedef bitmez

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, takımı motive etmek için Avrupa kupalarını hedef gösteriyor. Deneyimli teknik adam, "Beşiktaş'ta hedef bitmez. Avrupa kupalarına katılmak bizim için çok önemli. Kalan maçların hepsini yüksek motivasyonla oynamalıyız" dedi.

09:36 . 7/03/2023 Tuesday
Yeni Şafak
Beşiktaşlı futbolcuların Ankaragücü maçındaki gol sevinci

Beşiktaşlı futbolcuların Ankaragücü maçındaki gol sevinci

Beşiktaş'ta Süper Lig'de 3 haftanın ardından gelen galibiyet moralleri düzeltti. Siyah-beyazlılar, şampiyonluk yarışında zirveden oldukça uzaklaşsa da, Avrupa kupalarına katılma hedefini gerçekleştirmek için yeni bir galibiyet serisi yakalamak istiyor.


Teknik direktör Şenol Güneş de, yeni transferler birlikte takımı daha ideal hale getirmeye çalışıyor. Deneyimli teknik adam bu sezon Avrupa kupalarında olmayan siyah-beyazlı takımın, önümüzdeki sezon da aynı durumu yaşamasını istemiyor. Bu nedenle oyuncularıyla sık sık konuşan ve onları bu konuda motive etmeye çalışan Güneş'in, "Avrupa kupalarına katılmak bizim için çok önemli. Beşiktaş'ta hedef bitmez. O yüzden kalan maçların hepsini yüksek motivasyonla oynamalıyız" dediği öğrenildi.


Yenilerden memnun

Siyah-beyazlı takımın yeni transferleri geçen hafta erteleme maçı oynandığı için forma giyememişti. Ankaragücü maçında teknik direktör Şenol Güneş, yeni transferlere forma verirken, performanslarından memnun olduğunu açıkladı.


Onur Bulut ve Omar Colley ilk kez siyah beyazlı forma ile sahaya çıktı. Gaziantep'ten kiralanan Alexandru Maxim yedek soyunduğu karşılaşmada son bölümde şans buldu. Teknik direktör Şenol Güneş, ara transferde alınan bir diğer isim Vincent Aboubakar'ı forvette görevlendirdi. Yeni isimlerle birlikte galibiyet hasretini bitiren Beşiktaş'ta, ortaya konulan futbol da beğeni topladı.






#Süper Lig
#Beşiktaş
#Şenol Güneş
2 saat önce
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Şenol Güneş: Beşiktaş'ta hedef bitmez
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