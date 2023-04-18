Şenol Güneş biletleri kesti

Ligin boyunun kısalması ve son haftalara yaklaşılması bu farkın kapanma olasılığını çok zor hale getirdi. Deneyimli teknik adam Şenol Güneş, artık önümüzdeki sezonun planlarını yapmaya başladı. Güneş, kalan matematiksel şanslarını sezon sonuna kadar kovalayacak olsa da, asıl hedef olarak yeni sezonu belirledi. Bu konuda kapsamlı bir rapor hazırlayıp yönetime sunacak olan başarılı çalıştırıcı, kadroda kimlerle devam etmek istediğini kimlerin ise takımdan ayrılması gerektiğini başkan Ahmet Nur Çebi'ye iletecek.