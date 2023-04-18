Şenol Güneş biletleri kesti

Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş, ligde 3. sırada yer alıyor.
Beşiktaş, Süper Lig'de üst üste kazanarak 5 maçlık seri yapmıştı. Siyah-beyazlıların bu serisi, Trabzonspor deplasmanında son buldu. Sahadan beraberlikle ayrılan Beşiktaş, maç fazlası olmasına rağmen zirvedeki Galatasaray'ın 10 puan gerisinde kaldı.
Ligin boyunun kısalması ve son haftalara yaklaşılması bu farkın kapanma olasılığını çok zor hale getirdi. Deneyimli teknik adam Şenol Güneş, artık önümüzdeki sezonun planlarını yapmaya başladı. Güneş, kalan matematiksel şanslarını sezon sonuna kadar kovalayacak olsa da, asıl hedef olarak yeni sezonu belirledi. Bu konuda kapsamlı bir rapor hazırlayıp yönetime sunacak olan başarılı çalıştırıcı, kadroda kimlerle devam etmek istediğini kimlerin ise takımdan ayrılması gerektiğini başkan Ahmet Nur Çebi'ye iletecek.
Beşiktaş'ta N'Koudou, ayrılacaklar listesinin başında geliyor. Trabzonspor maçında sonradan oyuna giren ancak bütün topları olumsuz kullanan Kamerunlu oyuncunun sözleşmesi sezon sonu sona eriyor. Beşiktaş yönetimi de tıpkı teknik direktör Güneş gibi N'Koudou ile yola devam etmek istemiyor. Sezon başında kadroya katılan Muleka ve Rosier de listede.