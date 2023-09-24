Şenol Güneş: Bu fikstürü hiç anlamıyorum

Beşiktaş teknik direktörü sözlerinin devamında;

"Zorlandığımız dönemler olacak. Biz ekimizden geleni yapıp rakipten almalıyız. Kendi sahamızda seyircimizin önünde 3 puan önemliydi. Bazı oyuncular 3 gün önce oynadı. Sıkıştırılmış bir hafta yaşıyoruz. Saatler de öyle. Değişiklik yapmak zorunda kalıyoruz. Bugün bitti artık, şimdi Adana Demirspor maçına hazırlanacağız. Salı günü gideceğiz. Çarşamba maç oynayıp geri döneceğiz. Orada kalmak istedim ama 3-4 gün orada kalmak gerekiyordu. Program bile zorlanıyor ama çalışacağız. Bu fikstürü ben hiç anlamıyorum. Deplasmanları en fazla yaşayan takım olarak, bu fikstürü anlamış değilim. Bize yurtdışından gelen takımları bir gün sonraya atıyorduk dendi ama bize öyle olmuyor."