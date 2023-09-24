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Spor

Şenol Güneş: Bu fikstürü hiç anlamıyorum

Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, Kayserispor galibiyeti sonrasında; "Adana Demirspor maçına hazırlanacağız. Salı günü gideceğiz. Çarşamba maç oynayıp geri döneceğiz. Program bile zorlanıyor ama çalışacağız. Bu fikstürü ben hiç anlamıyorum." dedi.

21:33 . 24/09/2023 Pazar
Yeni Şafak
Şenol Güneş

Şenol Güneş

Beşiktaş, Süper Lig'de Kayserispor'u 2-1 mağlup etti.


Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş maç sonrasında açıklamalarda bulundu.

Deneyimli teknik direktör açıklamasında;
"Kayserispor'un mağlubiyeti yoktu. Biz rakibimizin nasıl oynayacağını bekliyorduk. İlk yarıda da gol atabilirdik. Bunu yapmak için de daha az top kaybı yapmalıydık. Yediğimiz golü hiç beklemiyorduk. En önemli özelliklerimizden birisi duran topta gol yemiyor oluşumuzdu. Biraz daha dikkatli olabilseydik, daha fazla pozisyon üretebilirdik." d
edi.

''Bu fikstürü hiç anlamıyorum''

Beşiktaş teknik direktörü sözlerinin devamında;
"Zorlandığımız dönemler olacak. Biz ekimizden geleni yapıp rakipten almalıyız. Kendi sahamızda seyircimizin önünde 3 puan önemliydi. Bazı oyuncular 3 gün önce oynadı. Sıkıştırılmış bir hafta yaşıyoruz. Saatler de öyle. Değişiklik yapmak zorunda kalıyoruz. Bugün bitti artık, şimdi Adana Demirspor maçına hazırlanacağız. Salı günü gideceğiz. Çarşamba maç oynayıp geri döneceğiz. Orada kalmak istedim ama 3-4 gün orada kalmak gerekiyordu. Program bile zorlanıyor ama çalışacağız. Bu fikstürü ben hiç anlamıyorum. Deplasmanları en fazla yaşayan takım olarak, bu fikstürü anlamış değilim. Bize yurtdışından gelen takımları bir gün sonraya atıyorduk dendi ama bize öyle olmuyor."
ifadelerini kullandı.

Şenol Güneş; "Keşke perşembeye koysalardı maçımızı daha iyi olurdu. Ben Adana'da kaldıktan sonra Konya'ya geçmek istedim. Bu hafta bizim için kolay olmayacak. Bizim bir sıkıntımız da milli aralarda milli oyuncumuzun fazlaılığı nedeniyle zorluk yaşayabiliyoruz. Onların gidip oynaması veya oynamaması idman kaybına da neden oluyor. Onun için söyledim, bu tip değişimlerde milli takımdan gelen oyunculardan sonra sen de idman yapamıyorsun. " sözlerini sarfetti.


VAR görüntüleri için Şenol Güneş'ten tepki

Basın toplantısında açıklamalarını sürdüren Güneş;
"Federasyonla ilgili sıkıntımız yok ama aldığı kararların tartışma konusu olduğu için söylüyoruz. VAR sisteminde bizle alakası yokken, görüntüleri konuşmaları dışarıya verdiler ama Pendik ve Trabzonspor maçını dışarıya vermediler. O gün niye verdiler, bugün niye vermediler? Bunların cevabını onlar versin. Biz o maçları hak ettik, hak etmedik meselesi değil. Kararlarda, kurallarda tutarlılık olursa güven olur."
dedi.



#Süper Lig
#Şenol Güneş
#Beşiktaş
42 dakika önce
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