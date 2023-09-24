Şenol Güneş: Bu fikstürü hiç anlamıyorum

Şenol Güneş
Beşiktaş, Süper Lig'de Kayserispor'u 2-1 mağlup etti.
''Bu fikstürü hiç anlamıyorum''
Şenol Güneş; "Keşke perşembeye koysalardı maçımızı daha iyi olurdu. Ben Adana'da kaldıktan sonra Konya'ya geçmek istedim. Bu hafta bizim için kolay olmayacak. Bizim bir sıkıntımız da milli aralarda milli oyuncumuzun fazlaılığı nedeniyle zorluk yaşayabiliyoruz. Onların gidip oynaması veya oynamaması idman kaybına da neden oluyor. Onun için söyledim, bu tip değişimlerde milli takımdan gelen oyunculardan sonra sen de idman yapamıyorsun. " sözlerini sarfetti.