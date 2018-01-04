Şenol Güneş: Cenk Tosun'un transferi hayırlı olsun
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, düzenlenen basın toplantısında Everton'a transfer olduğu konuşulan Cenk Tosun'la ilgili bir açıklama yaptı.
Haber MerkeziYeni Şafak
Beşiktaş'ın tecrübeli teknik direktörü Şenol Güneş basın toplantısında kritik açıklamalarda bulundu.
Şenol Güneş'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;
"Cenk giderse başarılar diliyorum"
Cenk'in transferi kesinleşmişse hayırlı olsun diyorum. Hem üzüldüm hem de sevindim. Çok karakterli, iyi de bir Beşiktaşlı olduğunu bildiğimiz bir oyuncuydu. Başarılı olacağına da inanıyorum. Şu eksiğini söyleyeyim ona, ilk sene oyuna ne zaman gireceğim diye heyecanlıydı. Alınmadığı zaman bozuluyordu. Cenk Tosun'un kalmasını isterdim. Para artarsa oyuncu alalım, ekonomik. Ben genel konuşuyorum. Alıp harcayacaksak neden gönderelim, böyleyse istemem ki gitmesini. Bir golcü daha olmasında yarar var.
"Demba Ba Cenk'in yerine alınamaz"
Demba Ba'nın şu an için Cenk'in yerini alınabilmesi pek mümkün değil, gelip neler yapabileceği hakkında fazla fikir sahibi değiliz. Gelip yedek de kalabilir, çok iyi de oynayabilir. Ekonomik şartlar oluşursa olabilir ancak bu Cenk'in yerine alındığı anlamına gelmez.
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