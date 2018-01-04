Şenol Güneş: Cenk Tosun'un transferi hayırlı olsun

Cenk'in transferi kesinleşmişse hayırlı olsun diyorum. Hem üzüldüm hem de sevindim. Çok karakterli, iyi de bir Beşiktaşlı olduğunu bildiğimiz bir oyuncuydu. Başarılı olacağına da inanıyorum. Şu eksiğini söyleyeyim ona, ilk sene oyuna ne zaman gireceğim diye heyecanlıydı. Alınmadığı zaman bozuluyordu. Cenk Tosun'un kalmasını isterdim. Para artarsa oyuncu alalım, ekonomik. Ben genel konuşuyorum. Alıp harcayacaksak neden gönderelim, böyleyse istemem ki gitmesini. Bir golcü daha olmasında yarar var.