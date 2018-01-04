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Şenol Güneş: Cenk Tosun'un transferi hayırlı olsun

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, düzenlenen basın toplantısında Everton'a transfer olduğu konuşulan Cenk Tosun'la ilgili bir açıklama yaptı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş

Beşiktaş'ın tecrübeli teknik direktörü Şenol Güneş basın toplantısında kritik açıklamalarda bulundu.

Şenol Güneş'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

"Cenk giderse başarılar diliyorum"

  • Cenk'in transferi kesinleşmişse hayırlı olsun diyorum. Hem üzüldüm hem de sevindim. Çok karakterli, iyi de bir Beşiktaşlı olduğunu bildiğimiz bir oyuncuydu. Başarılı olacağına da inanıyorum. Şu eksiğini söyleyeyim ona, ilk sene oyuna ne zaman gireceğim diye heyecanlıydı. Alınmadığı zaman bozuluyordu. Cenk Tosun'un kalmasını isterdim. Para artarsa oyuncu alalım, ekonomik. Ben genel konuşuyorum. Alıp harcayacaksak neden gönderelim, böyleyse istemem ki gitmesini. Bir golcü daha olmasında yarar var.

"Demba Ba Cenk'in yerine alınamaz"

  • Demba Ba'nın şu an için Cenk'in yerini alınabilmesi pek mümkün değil, gelip neler yapabileceği hakkında fazla fikir sahibi değiliz. Gelip yedek de kalabilir, çok iyi de oynayabilir. Ekonomik şartlar oluşursa olabilir ancak bu Cenk'in yerine alındığı anlamına gelmez.

İngiliz basını Cenk Tosun'u açıkladı
İngiliz basını Cenk Tosun'u açıkladı

İngiliz medya kuruluşu BBC, Everton’ın Cenk Tosun'un transferi için Beşiktaş'la anlaşma sağladığını duyurdu.Haberde; Everton Kulübü'nün fiyat artırdığı ve 27 milyon pound (30 milyon euro) civarında bir miktara siyah-beyazlılarla el sıkıştığı ifade edildi.NTV Spor'un geçtiği habere göre ise Beşiktaş'ın Everton'la 27 milyon euroya anlaşma sağlandığı öne sürüldü.Kafa karışıklığının nedeni bonuslarBeşiktaş muhabiri Fırat Günayer sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cenk Tosun'un bonservisindeki kafa karışıklığının nedeninin bonuslar olduğunu belirtti.Günayer, Beşikaş'ın kasasına Cenk'in satışından 25 milyon euro civarı net paranın gireceğini belirtirken, bonuslarla birlikte 2-3 milyon euro daha ekleneceğini açıkladı.Cenk Tosun'un transferinin resmiyet kazanması halinde Türk futbol tarihinin bonservis bedeli rekoru kırılmış olacak.Cenk Tosun karmaşasının sebebi bonuslar..ŞL’ye katılım,oynadığı maç, ligde bitireceği sıra..Bi çok farklı bonus var..Bunlardan kaç euro geleceği Everton ve Tosun’un performansıyla ilgili..Ama net olan bilgi Beşiktaş’ın kasasına 25m civarı net, bonuslarla 2-3m daha girecek.&mdash; Fırat Günayer (@firatgunayer) 4 Ocak 2018 Cenk Tosun (@cenktosun23)&#39;in paylaştığı bir gönderi (Eki 18, 2017 at 8:40öö PDT)


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