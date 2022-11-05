Şenol Güneş: Kazanmak ne kadar güzelse, kaybetmek de o kadar üzüntü verici

Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş, deplasmanda oynadığı Galatasaray maçını 2-1 kaybetti. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Şenol Güneş de, "Kazanmak ne kadar güzelse, kaybetmek de o kadar üzüntü verici." dedi.
Şenol Güneş'in açıklamaları şu şekilde:
- "Kazanmak ne kadar güzelse, kaybetmek de o kadar üzüntü verici. Kritik bir maç oynadık. Hem bizim için hem de rakip için. Oyunda da eksiklerimiz vardı, fizik ve teknik olarak da. İkinci yarıda oyunu tam kontrol ederken, golü yedik. İkinci yarıda ilk 15 dakika olumsuz değildi. Zaman zaman çok geride kaldık. Bizim böyle oynamamız doğru değil. Zaman zaman kaos futbolu oynanıyor ama kaosa vesile olacaksanız bu kötü bir şey. Rakibi eleştirmek için söylemiyorum. Hakem, biz, zaman zaman oluyor. 4 dakika oluyor ve oynanmayan sürenin bir yararı yok. Ben takımımdan umutluyum. Daha iyi şeyler yapacağız."