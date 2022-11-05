Şenol Güneş: Kazanmak ne kadar güzelse, kaybetmek de o kadar üzüntü verici Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş, deplasmanda oynadığı Galatasaray maçını 2-1 kaybetti. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Şenol Güneş de, "Kazanmak ne kadar güzelse, kaybetmek de o kadar üzüntü verici." dedi.

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