Şenol Güneş: "Oyunumuzu tam göremedik"

Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor sahasında Beşiktaş ile karşılaştı. Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi. Karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulunan Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, mücadeleyi değerlendirdi. Güneş'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:





"Oyunumuzu tam göremedik"

"Başka bir oyun planımız vardı. Beklenmedik bir kart sonrası tek taraflı bir maç oldu. Bu yüzden hücum anlamında oyunumuzu tam göremedik. Ancak oyuncu karakterleri ve niyetlerini iyi görüyorum. Başlangıçta iyiydik. Kırmızı kart sonrası golün gelmesi iyi oldu."





"10 kişi kalan takımlar da atak yapıyor"

Beşiktaş'ın gol atacağını bekliyorduk ama bu şekilde baskı altında hiç çıkamayacağımızı düşünmedik. 10 kişi kalan takımlar da atak yapabilir. Bunu biraz daha çalışmamız lazım."





"Bunun için buradayız"

"Uğurcan çok iyiydi, savunma anlayışında iyiyiz ama adam kaçırma konusunda sıkıntımız var. Böyle bir oyuncu karakterine sahipsek, kalan sorunları biz düzeltiriz. Biz bunun için buradayız."





Koreografi hakkında

"Buraya bir sürü insanlar gelip gider. Asıl bu işi yapan taraftarlardır. Taraftarlar bu koreografiyle bize bu desteği verdiği için kendimizi borçlu hissediyoruz. İstemiyorum demek için söylemiyorum, teşekkür ediyorum ama oyunculara yapılması gerekiyor."























