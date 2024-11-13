Şenol Güneş transfer yapmak istedikleri bölgeleri açıkladı: 'Başkanla konuştum'

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Takım içerisindeki sorunlardan bahseden Güneş, aynı zamanda bu sorunları aşmak için neler yapacaklarını da anlattı. Trabzonspor'u yeniden şampiyonluk yarışına sokmak istediklerini ifade eden Şenol Güneş, eksik olan bölgelere transferler yapacaklarını da belirtti. Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş'in açıklamaları şu şekilde:





"Öz güven problemi devam ediyor"

"11 maçta 12 puan Trabzonspor'a yakışmıyor. Trabzonspor büyük bir takım ve büyük bir oyun oynamalı. Beklentilerimize ulaşamadık. Moral bozukluğu ve öz güven sorunu hala devam ediyor. Biz, fizik, teknik ve taktiği kullanacak öz güveni bulmakta zorlanıyoruz. Beklentilere cevap verememek de bunu arttırıyor. Kazanmayı düşündüğümüz 3 maçta, bir tanesi Fenerbahçe maçı. Bu maçlarda kazanacağımız durumlar çıktı ancak kazanamadık. Fenerbahçe maçını iyi oynamamıza rağmen kaybettik. Rizespor maçını da öne geçmemize rağmen kaybettik. Çok basit top kayıpları yapıyoruz ve bunun devamında gol yiyoruz. Rakibe eksik yakalanmadan, geriye çekilerek koruma anlayışı yapıyoruz ve buradan sürekli gol yiyoruz."





"Pes etmeden savaşacağız"

"Anlattığım sorunları düzeltecek olan kişi benim. Bu oyun bize yakışan bir oyun değil. Tabii ki kahrolacağız, acı çekeceğiz ama pes etmeden savaşacağız. Birbirimize yardım edip, bu durumdan kurtulmalıyız."





"Gitmek isteyen gidebilir"

"Geniş bir kadromuz var. Kadronun genişliği rekabet ve başarı getirmedi. Defansta Pedro, Savic, Denswill ve Eren ilk düşündüğüm 4 oyuncuydu. Sonra Denswill sakatlık geçirdi ve performans dalgalanması yaşadı. Serdar'dan sakatlık sebebiyle istediğimiz şekilde yararlanamadık. Takıma katkı yapamayacağını düşündüğümüz kişiler onlar değil. Herkes bu takımdan gidebilir. Şu an sadece bu 4 arkadaşımız hakkında bu kararı aldık. Umut Bozok zaten kadro dışıydı. Bir problemden dolayı değil, yanlış anlaşılmasın. Hepsi değerli oyuncular, takıma yararları olacağını düşünmüyoruz. Onlar için de iyi olacağını düşündük."









"Sayıyı azaltıp öz güveni arttıracağız"

"Sayısal fazlalıkla idmana çıktığımızda, kenarda kalan oyuncu mutsuz oluyor. Gitmek isteyen gidebilir, bizim de göndermek istediklerimiz olabilir. 4 oyuncu kadro dışı. Sayıyı azaltıp, rekabeti arttırıp, öz güven sorununu gidererek yarışmaya devam etmek istiyoruz."





"Transfer yapacağız"

"Eksik olarak bölgelerimize transfer yapacağız. Ses getiren, herkesin gurur duyacağı bir Trabzonspor yaratacağız, bundan kimsenin şüphesi olmasın. Biz hiçbir zaman Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın harcamalarını yapamayız. Özellikle son dönemlerde yapılan harcamalarına akıl erdiremeyiz."





"Hedeflerimiz belli şu anda"

"Şu anda şampiyonluk hedefinden uzaklaştığımızı düşünüyorum ama Avrupa kupalarına katılmak ve Türkiye Kupası'nı kazanmak hedeflerimiz arasında. Manchester City bile dalgalanma yaşayabiliyor. Lille, Monaco da şampiyon oldu ve sonra düşüşe geçti. Bunlar örnekler ama bunları da görüp, doğruyu tartışalım. Az olanı tamamlayıp, fazla olanı atacağız. Heykel, taştan yapılır ama taşın fazlalıkları da atılır. Kolay olmaz, zaman ve sabır ister. Bu kolay bir iş değil. Biz dışarıda kalan arkadaşlarımızın durumuna üzülmüyor muyuz? Üzülüyoruz. Ama Trabzonspor'a daha çok üzülüyoruz."





"Fırtınayı tekrar estireceğiz"

"Trabzonspor geçmişte de zor günler gördü, bunları aştı. Yine aşacağız. Herkesin gurur duyacağı, ses getiren bir Trabzonspor olacak. Bundan hiç şüphem yok. Kara bulutları dağıtıp, fırtınayı tekrar estireceğiz. Hayalimiz de hedefimiz de var, sevdamız büyük. Başkan Ertuğrul Doğan'ın hala heyecanı var, hala bütün dünyası Trabzonspor."





"Akılla izah edilemez"

"Bizim yediğimiz gollere baktığınız zaman, hiçbir takımda olmayan goller yiyoruz. Mucizelerle goller yiyoruz, akılla izah edilemez."









"Fatih Tekke için görüşme yapılmadı"

"Fatih Tekke benim oyuncumdu, başarılı da bir hocalık yapmıştır. Umarım çok daha başarılı olur. Şu an için yardımcı olarak ekibe katılması konusunda bir şey konuşulmadı."





"Uğurcan zor bir dönem geçirdi"

"Uğurcan şampiyonluk döneminde en çok katkı yapanlardan biriydi ama sonraki senesinde zor bir dönem geçirdi. Bunu fiziksel, performans, yetenek olarak izah edemezsiniz. Bu, takımın tümünde var çünkü Trabzonspor şampiyonluk sonrasında aynı başarıyı bekliyor. Ozan ve Draguș takım için bir şey yapmak istiyorlar ama performanslarına yansıyor. Drăguș geçen sene başarılı olmuş bir oyuncu. Çok şey yapmak istiyor."





"2 kesin transfer istiyorum"

"Açıkça söyleyeyim. Başkanla da konuştuk. Transfer yapacağız. Stoper ve hem açık hem santrafor oynayabilecek bir oyuncu istiyorum. Hücumda gol sayısını arttıracak oyunculara ihtiyacımız var."





"Önlerindeki oyuncuları geçmek zorundalar"

"Altyapıdan gelen oyunculara 'Siz artık genç takım oyuncusu değil a takım oyuncususunuz' dedim. Oynamak istiyorlarsa önlerindeki oyuncuları geçmek zorundalar veya onların yokluğunda oynayabilecek durumda olmalılar."





"Çözmemiz gereken 2 ana problem var"

"Rakibe karşı üstün oynamak istiyorum. Kim olursa olsun. Fenerbahçe maçında yaparken, diğer maçta olmaması sorun. Benim takımım korkmayacak. Saldırgan olacak. Geriye gelmeyecek. Geriye geldiğinde gol yiyoruz zaten. İki ana problem var. Top kullanmada sorunumuz var. Topu rakibin bizden alamaması lazım. Doğru kullanamıyoruz topu. İkincisi de topu rakipten alırken teması arttırmamız lazım. Ben de hayal kırıklığı yaşıyorum. Çünkü bunu benim düzeltmem lazım."











