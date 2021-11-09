Şenol Güneş'ten Fenerbahçe açıklaması: Takımın başına geçecek mi?

Sezona Vitor Pereira ile büyük umutlarla başlayan Fenerbahçe'de, istenilen sonuçları alınamayınca Portekizli hocanın koltuğu sallanmaya başladı. Ligde lider Trabzonspor'un 10 puan gerisine düşen sarı-lacivertli takımda Pereira ile yolların ayrılacağı ve son olarak A Milli Takım'ı çalıştıran Şenol Güneş ile anlaşma sağlanacağı iddia edilmişti.
"Maçları izleyemiyorum"
Gazete Kuzey'e konuşan tecrübeli hoca, bu iddialara son noktayı koydu. Sağlık durumundan dolayı evde istirahat ettiğini söyleyen Güneş, "Son dönemlerde maçları doğru dürüst izlemiyorum. Boynumda hafif bir ağrı var. Hastaneye gidiyorum. Doktor arkadaşların önerileri doğrultusunda tedavimi sürdürüyorum. Evde istirahat ediyorum, ara sıra yürüyorum" ifadelerini kullandı.
- "Hiçbir güzide kulübümüzle görüşmedim"
- Adının Fenerbahçe ile anılması hakkında da konuşan Şenol Güneş, "Arkadaşlar arıyor, ‘Hocam şu takımla bu takımla görüşmüşsün’ diyorlar. Ben, hiçbir güzide kulübümüzün yetkilisi ile görüşmedim. Dinlenmekten başka bir şey düşünmüyorum. Tüm takımlarımıza başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.