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Spor

Şenol Güneş'ten N'Koudou sürprizi

Beşiktaş'ın Trabzonspor maçı kamp kadrosu açıklandı. Teknik direktör Şenol Güneş, 6 maç sonra kadroya aldı.

15:47 . 15/04/2023 Cumartesi
AA
N'Koudou, Sevilla ile oynanan özel maçın son dakikalarında oyuna girip gol atmıştı.

N'Koudou, Sevilla ile oynanan özel maçın son dakikalarında oyuna girip gol atmıştı.

Süper Lig'in 29. haftasında yarın Trabzonspor'la deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş'ta kamp kadrosu belli oldu.


Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Şenol Güneş, Trabzonspor maçı kafilesine şu isimleri dahil etti:


Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Valentin Rosier, Onur Bulut, Omar Colley, Georges-Kevin N'Koudou, Salih Uçan, Vincent Aboubakar, Nathan Redmond, Kerem Atakan Kesgin, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Berkay Vardar, Welinton Souza, Arthur Masuaku, Romain Saiss, Semih Kılıçsoy, Jackson Muleka, Alexandru Maxim, Umut Meraş, Gedson Fernandes, Tayfur Bingöl


N'Koudou 6 maç sonra

Teknik direktör Güneş, N'Koudou'yu 6 maç sonra kadroya dahil etti.


Son olarak 23. haftadaki Demir Grup Sivasspor maçında forma giyen siyah-beyazlı oyuncu; Fraport TAV Antalyaspor, MKE Ankaragücü, Medipol Başakşehir, İstanbulspor, Fenerbahçe ve Bitexen Giresunspor karşılaşmalarında kadroya alınmayarak takımdan uzak kalmıştı.


Siyah-beyazlı ekipte sakatları bulunan Cenk Tosun ile Tayyip Talha Sanuç kadroda yer almıyor.





#Beşiktaş
#Şenol Güneş
#N'Koudou
1 saat önce
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