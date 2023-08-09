|
Spor

Şenol Güneş'ten transfer açıklaması: Bir stoper daha düşünüyoruz

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Neftçi Bakü ile oynanacak Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turu maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Cenk Tosun ve Rachid Ghezzal'ın son durumları hakkında bilgi veren Güneş, transfer çalışmalarıyla ilgili soruya da cevap verdi.

19:30 . 9/08/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Şenol Güneş, Neftçi Bakü maçı öncesi açıklama yaptı

Şenol Güneş, Neftçi Bakü maçı öncesi açıklama yaptı

UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turunda, 10 Ağustos Perşembe günü Azerbaycan'ın Neftçi Bakü takımıyla karşı karşıya gelecek.


Siyah-beyazlılarda karşılaşma öncesi teknik direktör Şenol Güneş ve futbolculardan Salih Uçan basın toplantısında açıklamalarda bulundu.


Şenol Güneş'in açıklamalarından satırbaşları şu şekilde:

"Sadece futbolla ilgili değil, her alanda doğru olmayan bir şeyde yokuz. Merhametli, asaletli, cesur olmakla başkalarına üsten bakmak farklı şeyler. İnsanlar değerlidir, oyuncular da öyledir. Her rakip ciddidir."


"Üstten bakmayı insani olarak doğru bulmam. Kimlik, makam, şöhret ve para çok değerli bir insan olduğunuzu göstermez. Takımlar da böyledir."


"Futbol sahada oynanıyor. Renktaş takımlarız, iki takım da siyah-beyaz olduğu için bir yakınlık var ama hayat böyle. Kader, bazen karşılıklı ortam yaratabiliyor. Yarın iki takım için de zor maç olacak, hak eden kazansın ama biz de rakip de turu geçmek istiyor."


"Bizim için zaten baktığınızda, Azerbaycan da futbolda çok yol oldu. Neftçi Bakü, Karabağ ve Sabah takımları Avrupa'da yarışıyor. Bazen sürpriz gibi görünen sonuçlar da alındı. Neftçi Bakü kardeş bir takım olsa bile yarın kazanmak için sahaya çıkacağız."


"Beşiktaş'ın Azerbaycan'da da taraftarları var. İyi futbol oynayacak ve sonuç alacak bir takım yaratmaya çalışıyoruz. Oynayabileceğimiz en iyi kadromuzla buraya geldik. Sahada hiçbir taşkınlığa meydan verilmeden, dostça maçın takip edilmesini istiyoruz."


"Patlayıcıların ve fişeklerin kaldırılması lazım. Yapan firmalara da kızıyorum. Görüntü olarak güzel olduğu düşünülüyor ama güzel değil."


"Cenk Tosun antrenmana katılıyor ama buraya getirmedik. Ghezzal bizimle çalışmalara başlamadı. Masuaku da cezalı olduğu için aramızda değil. Gelen oyuncularımızın hepsinin oynama şansı var."


"Netfçi iddialı bir takım yaptı, teknik direktörleri Adrian Mutu. Bizim için zor bir maç olacak. Tirana'dan daha iyi bir takımla oynayacağız."


''Stoper düşünüyoruz''

"Transferle ilgili konuşmanın bir anlamı yok. Stoper düşünüyoruz. 'Çok acil, geç kaldık' düşüncesinde değiliz. Afrikalı almamaya çalışıyoruz. Çok fazla Afrikalı oyuncumuz var. İhtiyaç olursa alacağız. Transferi kenara atalım."




#Şenol Güneş
#Beşiktaş
#Transfer
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Tekirdağ’da denize giren 2 kişi boğuldu