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Spor

Serdal Adalı yeni tesise kimin ismini vereceklerini açıkladı

Beşiktaş'ta başkan adaylarından Serdal Adalı, futbol akademisi için inşa etmeyi planladıkları tesise kulübün efsane simi Serpil Hamdi Tüzün’ün adını vereceklerini söyledi.

15:31 - 21/11/2023 Salı
Güncelleme: 15:33 - 21/11/2023 Salı
IHA
Serdal Adalı, İskenderun Beşiktaşlılar Derneği’ni ziyaret etti.

Serdal Adalı, İskenderun Beşiktaşlılar Derneği’ni ziyaret etti.

Beşiktaş’ta 3 Aralık tarihinde gerçekleşecek olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlığa aday olan Serdal Adalı, İskenderun Beşiktaşlılar Derneği üyeleriyle bir araya geldi. Adalı, burada yaptığı konuşmada, "Futbol takımını bir an önce ayağa kaldırmamız gerekiyor. Ayağa kaldırmak için de sponsor bulmak gerekiyorsa sponsor bulacağız, cebimizden vermemiz gerekiyorsa cebimizden vereceğiz. Hiçbir Beşiktaşlının başına önüne eğdirmeyeceğiz" dedi.


"Futbol takımını düzeltirsek gelirlerimizi de arttıracağız"

"Futbol takımını çok konuştuğu için eleştirildiğini dile getiren Adalı, "Bugün neden olağanüstü kongreye gittik? Futbol takımı bu halde diye. Futbol takımını düzeltirsek gelirlerimizi de arttıracağız. Sırayla tüm sorunlarımızı çözeceğiz” şeklinde konuştu.




"Yeni tesise Serpil Hamdi Tüzün’ün adını vereceğiz"

Serdal Adalı, Beşiktaş futbol akademisi için yeni bir tesis inşa edeceklerini de sözlerine ekleyerek, "Bu tesisin adını da en çok hakedene vereceğiz. O tesise de Serpil Hamdi Tüzün’ün adını vereceğiz. Serpil Hamdi Tüzün Tesisleri, Beşitaşımıza büyük yetenekler kazandıracak. Daha önce bu projenin gerekirse kulüpten olan alacaklarım kullanılarak yapılması yönündeki talebimi eski yönetime iletmiştim ancak görünen o ki bunu yapmak yeni dönemde bize nasip olacak. Ben kimsenin devamı değilim. Ben Serdal Adalı’yım. Bu yakıştırmayı bana kimseye yapamaz. Hangi yönetim, ’gel bir omuz at’ dediyse oraya da gittim yardıma. Böyle bir yakıştırmaya üzülüyorum" diye konuştu.




#Beşiktaş
#Serdal Adalı
#Serpil Hamdi Tüzün
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