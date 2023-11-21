Serdal Adalı yeni tesise kimin ismini vereceklerini açıkladı

Serdal Adalı, Beşiktaş futbol akademisi için yeni bir tesis inşa edeceklerini de sözlerine ekleyerek, "Bu tesisin adını da en çok hakedene vereceğiz. O tesise de Serpil Hamdi Tüzün’ün adını vereceğiz. Serpil Hamdi Tüzün Tesisleri, Beşitaşımıza büyük yetenekler kazandıracak. Daha önce bu projenin gerekirse kulüpten olan alacaklarım kullanılarak yapılması yönündeki talebimi eski yönetime iletmiştim ancak görünen o ki bunu yapmak yeni dönemde bize nasip olacak. Ben kimsenin devamı değilim. Ben Serdal Adalı’yım. Bu yakıştırmayı bana kimseye yapamaz. Hangi yönetim, ’gel bir omuz at’ dediyse oraya da gittim yardıma. Böyle bir yakıştırmaya üzülüyorum" diye konuştu.