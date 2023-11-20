Serdal Adalı'dan dikkat çeken Talisca açıklaması: Gidersem alırım

Talisca bu sezon çıktığı 14 maçta 17 gol atma başarısı gösterdi.
Serdal Adalı, Suudi Arabistan'da Al Nassr forması giyen Anderson Talisca'yla ilgili soruya cevap verdi.
Sky Spor YouTube kanalında konuşan Adalı, "Şu anda kulübüyle sözleşmesi var. Futbolda her şey olabilir. 'Özellikle Talisca'yı alacağım' demiyorum. Görüşeceğiz de demiyorum. Ben gidersem alırım" ifadelerini kullandı.
Siyah-beyazlı kulüpte diğer başkan adayı Hasan Arat, geçtiğimiz günlerde taraftarın Talisca tezahüratına, "Merak etmeyin herkesle görüşeceğiz" karşılığını vermişti.
Anderson Talisca, 2016-2017 sezonunda Beşiktaş'ta şampiyonluk yaşamıştı. Siyah-beyazlı formayla 80 maça çıkan Brezilyalı yıldız, 37 gol atıp 14 asist kaydetmişti.