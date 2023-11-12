Serdal Adalı adaylığını ve anlaştığı sportif direktörü açıkladı

Serdal Adalı, Beşiktaş'taki kongre öncesi basın toplantısı düzenledi. Adalı, 3 Aralık'taki seçimde başkan adayı olduğunu duyurdu.





Serdal Adalı'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:





"Bu camia için en ağır bedeli ödedim"





"Büyük Beşiktaş ailesi, Beşiktaş'ımızın bugün tarihinde hiçbir döneminde eşi benzeri görülmemiş bir duruma sokulmuştur. Ulu Önder Atatürk'ün o eşsiz tespiti, adeta Beşiktaş'ımızın da sınavına dönüşmüştür. Dahili ve harici düşmanların bugün Beşiktaş'ı düşürdüğü duruma hiçbir Beşiktaşlı kayıtsız kalmamalıdır. Ben, bu camia için en ağır bedeli ödemiş Beşiktaşlılardan biriyim. Benim buna seyirci kalmam söz konusu olamaz. Bu süreçte adaylığımızı destekleyen isimlerden, camianın size vefa borcu var söylemlerini çok duyuyorum. Yapmaya çalıştıklarımızın Beşiktaş camiasında karşılık bulduğunu görmek bizi mutlu ediyor ve cesaret veriyor."





"Başkanlığa adayım"





"Beşiktaş için ne yaptıysam, bundan sonraki süreçte görev verilmesi halinde daha fazlasını yapmaya hazırım. Geldiğimiz noktada, çok acıdır ki, Beşiktaş başkanına İnönü Stadyumu'nda parmak sallanır hale gelmiş, saha içinde ve dışında Beşiktaş her türlü adaletsizliğin fütursuzca muhatabı konumuna haline getirilmiştir. Başkanlığa aday olmamın ilk ve en önemli sebebi buna yeter artık demektir."





"Hayallerim var"





"Beşiktaş'a dair çok büyük ümitlerim ve hayallerim var. Bu kulübün sağlam vizyonla, çok kısa bir sürede nerelere gelebileceğini görüyorum, heyecanlanıyorum. Bu inanç, başkan adayı olarak huzurunuzda olmamın sebebidir. Profesyonel kadromuzla ve hiç tükenmeyen inancımızla her kulvarda başarılı olmayı, en önemlisi sürdürülebilir başarıyı birinci hedefimiz olarak belirledik."





"Rakiplerimizle aramızdaki makasın daha fazla açılmasına müsaade etmeyin"





"Değerli Beşiktaşlılar, doğrudur rakiplerimiz makas onların lehine açılıyor. Ama kimsenin şüphesi olmasın, Beşiktaş en büyüktür ve öyle kalacaktır. Boşuna uğraşmasınlar, benden 'enkaz devraldık' cümlesini kimse duymayacak. En kısa zamanda doğru adımları bir bir atarak hak ettiğimiz noktaya ulaşacağız. Bir zamanlar tüm rakiplerimizin korkulu rüyası olan bu büyük camiamızın, ezeli rakiplerimizle aramızdaki makasın daha fazla açılmasına müsaade etmeyin."





"En iyisini yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın"

"Beşiktaşlıların tahammül edecek hali kalmamıştır. Gün, sırtımızı Beşiktaş'ı, Beşiktaş yapan değerlere yaslayıp camiamızı birleştirme günüdür. Gün, gerçekçi adımlar atıp Kara Kartal'ı ayağa kaldırma günüdür. Beşiktaş için en iyisini yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Camiamıza saygı ve sevgilerimi sunuyorum."





"Mehmet Özdilek'le anlaştık"





"Sportif direktörlük konusunda Mehmet Özdilek'le anlaştık. Kazanırsak sportif direktörlük görevini Mehmet Özdilek'e vereceğiz.Yönetimde de eski bir futbolcu arkadaşımız olacak."





"Rıza Hoca'yla görüşeceğim"





"Yarın maçtan sonra Rıza Hoca'yla buluşacağım. Takımın eksiklerini biraz daha belirlemiş olur. Seçilmiş gibi bir an önce hazırlıklarımızı yapacağız. Devre arası tahmin ediyorum 11 Ocak'ta başlıyor. Geçen süreye kadar, biz bu transferin hangi futbolcular olacağını tespit edip, 3 Aralık'a kadar olan süreyi kullanmak istiyoruz."





"Büyük transfer düşünüyoruz"





"Tabii ki büyük transfer düşünüyoruz. Bu sene yapılan transferleri eleştirmek istemiyorum çünkü sezon sonuna kadar onlarla devam edeceğiz. Birkaç tane taraftarı mutlu edecek transfer yapacağız. Tabii bu takıma da fayda sağlayacak, sırf taraftarı mutlu etmek için yapılan transfer olmayacak. Kulübün bütçesini zorlamadan, gerekli finansmanı sağlayacak bu transferleri gerçekleştirecek gücümüz ve hazırlığımız var."











