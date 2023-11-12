Hasan Arat görüştüğü dünyaca ünlü hocayı açıkladı

Hansi Flick & Hasan Arat
Seçim çalışmalarına devam eden Hasan Arat, teknik direktörlük konusunda önemli açıklamalarda bulundu.
Başkan adaylarının teknik direktör adaylarıyla görüşmesinin çok normal olduğunu belirten Arat, "Ben de bu süre zarfında dünyanın en önemli antrenörleriyle görüşmeler yaptım. Flick'le de görüştüm. Başkalarıyla da görüştüm. Beşiktaş'ı temsilen dünyada herkesle görüşmeye muktedirsiniz. Başkan olduğunuz zaman, bir telefonun ucundadır sizin görüşmeniz. Benim hedeflerim vardır, bu hedeflerim doğrultusunda dünya çapında antrenörlerle görüşmeler yapıyorum. Ama ilk önce ben oturur Rıza (Çalımbay) Hoca'mla görüşürüm" dedi.
Hansi Flick, 2019-20 sezonunda Bayern Münih'le Şampiyonlar Ligi Kupası'nı kazanmıştı. Bavyera ekibiyle 2 Bundesliga, 1 Almanya Kupası, 1, Almanya Süper Kupası ve 1 de UEFA Süper Kupası kaldıran 58 yaşındaki teknik adam, son olarak Almanya Milli Takımı'nı çalıştırmıştı.