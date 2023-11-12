Hasan Arat görüştüğü dünyaca ünlü hocayı açıkladı

Başkan adaylarının teknik direktör adaylarıyla görüşmesinin çok normal olduğunu belirten Arat, "Ben de bu süre zarfında dünyanın en önemli antrenörleriyle görüşmeler yaptım. Flick'le de görüştüm. Başkalarıyla da görüştüm. Beşiktaş'ı temsilen dünyada herkesle görüşmeye muktedirsiniz. Başkan olduğunuz zaman, bir telefonun ucundadır sizin görüşmeniz. Benim hedeflerim vardır, bu hedeflerim doğrultusunda dünya çapında antrenörlerle görüşmeler yapıyorum. Ama ilk önce ben oturur Rıza (Çalımbay) Hoca'mla görüşürüm" dedi.