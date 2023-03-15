Serdar Dursun Fenerbahçe'ye karşı açtığı davayı kaybetti

Hem Süper Lig'de hem Avrupa Ligi'nde hem de Ziraat Türkiye Kupası'nda yoluna devam eden Fenerbahçe'de, enteresan bir olay yaşandı. Sarı-lacivertli kulüpte yıldız futbolcu Serdar Dursun'un, Fenerbahçe'yi şikayet ettiği öğrenildi.





15 bin euro ceza verildi

Skorer'in haberine göre, Serdar Dursun sezon başında, kullandıkları topu eleştirmekten dolayı ceza aldı. Topla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan golcü oyuncu, cezaya çarptırıldı. Serdar Dursun, kulübü eleştirmekten dolayı 15 bin euro (Yaklaşık 300 bin lira) ceza verildi.





Cezayı kabul etmeyen Dursun, Türkiye Futbol Federasyonu Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun (UÇK) yolunu tuttu. Kurulun 15 Aralık 2022'de verdiği karar, Fenerbahçe'nin haklı olduğu yönündeydi. Oyuncunun itirazı, disiplin talimatında böyle bir madde bulunmadığı yönündeydi. Bunun üzerine Serdar Dursun bu sefer de Tahkim Kurulu'na başvurdu ama çıkan sonuç değişmedi. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:





"Futbolcu Serdar Dursun’un, Fenerbahçe Futbol A.Ş. ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 15.12.2022 tarih ve E.2022/501- K.2022/482 sayılı kararına karşı itirazı incelendi. Tahkim Kurulu’nun 10.03.2023 tarihli toplantısında incelemeye alınan dosyada yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir."



















