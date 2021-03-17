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Serdar Dursun: Sezon sonunda Süper Lig'e gelebilirim

Darmstadt 98 forması giyen Türk oyuncu Serdar Dursun, milli maçları izlerken çok heyecanlandığını ve sezon sonunda sözleşmesi bittikten sonra Süper Lig'de forma giyebileceğini söyledi. Dursun, "Hedefim milli takımda oynamak. Çağrılırsam katkı sağlayacağımı düşünüyorum" ifadelerin kullandı.

Haber Merkezi DHA
Serdar Dursun'un sezon sonunda sözleşmesi bitiyor
Serdar Dursun'un sezon sonunda sözleşmesi bitiyor

Almanya Bundesliga 2'de Darmstadt 98 forması giyen Serdar Dursun, açıklamalarda bulundu. Golcü oyuncu, "Milli maçları izlerken çok heyecanlanıyorum. Milli takımda oynamak benim en büyük hayalim, en büyük hedefim. Çağrılırsam katkı sağlayacağımı düşünüyorum ve en iyisini yapacağım. Milli takımda çok iyi bir hocamız ve çok iyi bir ekibimiz var" dedi.

Bu sezon 27 maçta, 17 gol attım"

29 yaşındaki hücum oyuncusu geçen sezon 36 karşılaşmada 19 gol ve 6 asistlik performans sergilemişti. Bu sezon hedefinin gol krallığı olduğunu belirten Serdar Dursun, "Bu sezon benim açımdan gayet olumlu geçiyor. 27 maç oynadık, 17 gol attım ve 8 de asist yaptım. Ligde 9 maçımız daha kaldı. Bu maçlarda da elimden geleni yaparak atabildiğim kadar gol atacağım" diye konuştu.

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"Milli takımda çok iyi bir ekip ve çok iyi bir hocamız var"

Türkiye A Milli Takım forması giymenin en büyük hayali olduğunu vurgulayan Dursun, "Milli takımda oynamak benim en büyük hayalim, en büyük hedefim. Çağrılırsam katkı sağlayacağımı düşünüyorum ve en iyisini yapacağım. Çağrılmazsam da her zaman olduğu gibi destek vermeye devam edeceğim. Milli maçları izlerken çok heyecanlanıyorum. Değişik duygular yaşıyorum. O formayı giydiğimi ve neler yapabileceğimi hayal ediyorum. Milli takımda çok iyi bir hocamız ve çok iyi bir ekibimiz var. Bu ekibin için de olmak istiyorum" dedi.

  • "Süper Lig'deki takımların taraftarlarından 'Bize gel' mesajları alıyorum"
  • Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Serdar Dursun, birçok teklif aldığını söyledi. Deneyimli futbolcu, "Menajerim çoğu ülkedeki takımlarla görüşme halinde. Almanya, İspanya, Türkiye, Güney Kore ve Arap ülkelerinden takımlarla görüşmeleri sürüyor. Bu sezonu en iyi şekilde tamamlamak istiyorum. Sezon sonu da en iyi teklifi değerlendireceğim. Süper Lig'deki takımların taraftarından çok fazla 'bizim takıma gel' mesajı alıyorum. Beni kendi takımlarında görmek istiyorlar. Bu da beni çok mutlu ediyor. Sezon sonu Süper Lig'e de gelebilirim ama şu an atabildiğim kadar gol atmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

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