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Sergen Yalçın'dan Galatasaraylı futbolcu için 'Bomba' iması

Sergen Yalçın'dan Galatasaraylı futbolcu için 'Bomba' iması

22:563/05/2025, السبت
G: 3/05/2025, السبت
Yeni Şafak
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Sergen Yalçın
Sergen Yalçın

Teknik direktör Sergen Yalçın, Galatasaray'ın Sivasspor karşısında aldığı 4-1'lik galibiyetin ardından katıldığı bir programda konuştu. Yalçın'ın Galatasaraylı futbolcu için yaptığı yorum dikkat çekti.

Trendyol Süper Lig 34. hafta karşılaşmasında Galatasaray sahasında Sivasspor'u 4-1 mağlup etti.


Eski milli futbolcu ve teknik direktör Sergen Yalçın, maçın ardından katıldığı bir programda karşılaşmayı değerlendirdi.


Yalçın, Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Ismael Jakobs'un güncel formu hakkında gündem olan açıklamalarda bulundu.

' "Bomba geldi" sanıyor herhalde'

"Galatasaray, Jakobs'u yeni mi aldı? O çocuk top ayağına geldiği zaman, "Bomba geldi" sanıyor herhalde, heyecanlanıyor. Hiç yok, ben de hiç beğenmedim. Eren ondan 5 gömlek daha iyi oyuncu."




#Sergen Yalçın
#Galatasaray
#Ismael Jakobs
#Sivasspor
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