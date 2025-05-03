Trendyol Süper Lig 34. haftasında Galatasaray sahasında Sivasspor ile karşı karşıya geldi. RAMS Park'ta oynanan mücadeleyi sarı-kırmızılılar, 4-1 kazandı.





Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Lucas Torreira, 15 ile 31. dakikada Victor Osimhen (2) ve 21. dakikada Barış Alper Yılmaz kaydetti. Sivasspor'un tek golü 33. dakikada Rey Manaj'dan geldi.





İki kez fileleri havalandıran Victor Osimhen, sarı-kırmızılı formasıyla 33 gol atarak kariyerinin en golcü sezonuna ulaştı.





Bu sonucun ardından lider Galatasaray puanını 83'e yükselterek maç fazlasıyla Fenerbahçe'yle arasındaki farkı 8'e çıkardı. Sarı-kırmızılılar, 35. haftada Trabzonspor'a konuk olacak.





Galatasaray, Süper Lig'de oynayacağı sonraki 3 maçta 7 puan alması halinde 25. şampiyonluğunu ilan edecek.





Küme düşme mücadelesi veren Sivasspor, 34 puanla 16. sırada kaldı. Kırmızı-beyazlılar bir sonraki hafta sahasında Bodrum FK'yı ağırlayacak.





MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR:

9' Galatasaray, Lucas Torreira'nın golü ile maçta öne geçti. Dönen topu iyi takip eden Lucas Torreira, altıpas önünden gelişine yaptığı düzgün vuruşla topu Ali Şaşal Vural'ın yanından ağlarla buluşturdu: 1-0.

15' Galatasaray, Victor Osimhen'in golü ile maçta farkı ikiye çıkardı. Pozisyonun devamında Dönen topu önünde bulan Victor Osimhen, yakın mesafeden yaptığı vuruşla topu Ali Şaşal Vural'ın yanından ağlarla buluşturmayı başardı: 2-0.

21' Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın golü ile maçta farkı üçe çıkardı. Tolga Ciğerci'den topu kapan Barış Alper Yılmaz, ceza sahası dışından kaleye gönderdiği düzgün şutuyla topu Ali Şaşal Vural'ın sağından köşede ağlarla buluşturdu: 3-0.

31' Sağ kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Roland Sallai'nin ceza alanına gönderdiği ortasında topla buluşan Victor Osimhen, topu düzelterek altıpas önünden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı Ali Şaşal Vural'ın solundan köşede ağlarla buluşturmayı başardı: 4-0.

33' Sivasspor, Rey Manaj'ın golü ile maçta farkı üçe indirdi. Tolga Ciğerci'nin pasıyla ceza alanında topla buluşan Rey Manaj, sağ çaprazdan yaptığı sert ve düzgün vuruşla topu Fernando Muslera'nın yanından ağlarla buluşturdu: 4-1.

İKİNCİ YARI

47' Yunus Akgün'ün pasıyla ceza alanında topla buluşan Victor Osimhen'in gelişine yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu. Ancak yapılan VAR kontrolü sonrasında ofsayt gerekçesiyle gol geçersiz sayıldı.

63' Barış Alper Yılmaz'ın pasıyla topla buluşan Lucas Torreira'nın ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda top kalenin solundan auta çıktı.

80' Barış Alper Yılmaz'ın pasıyla ceza alanında topla buluşan Dries Mertens'in sol çaprazdan yaptığı vuruşta top kalenin sağından az farkla auta çıktı.







GALATASARAY - SİVASSPOR MAÇ ÖZETİ

Galatasaray - Sivasspor maçının özetini izlemek için TIKLAYIN.









MAÇTAN NOTLAR:

Sallai sağ bek oynadı

Teknik direktör Okan Buruk, Macar hücum oyuncusu Roland Sallai'yi sağ bek oynattı. Tecrübeli teknik adam, kadroda sağ bek oynayabilen Kaan Ayhan ve Przemyslaw Frankowski'yi yedek oturturken Elias Jelert'i ise kadroya almadı. Okan Buruk, sağ bek pozisyonunda hücum orijinli olan ancak savunmanın iki kanadında da oynayabilen Sallai'yi görevlendirdi.





Morata 5 maç sonra 11'de

Sarı-kırmızılı ekibin İspanyol yıldızı Alvaro Morata, 5 resmi maçın ardından ilk 11'de sahaya çıktı. Son olarak Süper Lig'in 29. haftasındaki Beşiktaş derbisine 11 başlayan Morata, sonrasındaki 3 lig, 2 Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde ilk 11'e giremedi.





Barış Alper, 2 maç sonra golle döndü

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Barış Alper Yılmaz, 2 maç sonra formasına kavuştu. Milli futbolcu, sarı-kırmızılı ekibin Ziraat Türkiye Kupası'nda yaptığı TÜMOSAN Konyaspor müsabakasında kırmızı kart, Süper Lig'de oynadığı ikas Eyüpspor mücadelesinde ise sarı kart cezası nedeniyle süre alamadı. Barış Alper, iki maçlık aranın ardından Sivasspor karşılaşmasıyla ilk 11'de mücadele etti ve bir gol kaydetti.

Yunus Akgün'e 100. maç plaketi

Galatasaray formasıyla 100 resmi maça çıkan Yunus Akgün'e plaket verildi. Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde TÜMOSAN Konyaspor ile deplasmanda yapılan maçta "Dalya" diyen Yunus'a müsabaka öncesinde başkan Dursun Özbek tarafından plaket takdim edildi.

Galatasaray Fuzul taraftarı selamladı

Sezonu çifte kupayla kapatan Galatasaray Fuzul Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, RAMS Park'a çıktı. Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi ve Avrupa Kupası 1'de şampiyonluğa ulaşan sarı-kırmızılı ekip, çifte kupayla taraftarı selamladı. Kulüp başkanı Dursun Özbek, başantrenör Sedat İncesu'ya plaket verdi.





Tribünler kapalı gişe

Galatasaray taraftarı, Net Global Sivasspor müsabakasına büyük ilgi gösterdi. Süper Lig'de üst üste 3, toplamda da 25. şampiyonluğa giden sarı-kırmızılı ekibi taraftarları yalnız bırakmadı. Karşılaşmanın biletlerini tüketen taraftarlar, tribünleri tamamen doldurarak takımlarını destekledi.

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