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Okan Buruk'tan dikkat çeken açıklama: 'Geliştirmesine ben engel oldum'

Okan Buruk'tan dikkat çeken açıklama: 'Geliştirmesine ben engel oldum'

22:163/05/2025, Cumartesi
G: 3/05/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 4-1'lik Sivasspor galibiyetinin ardından konuştu. İlk 3 maçlık seriyi kazanarak şampiyonluğu ilan etmek istediklerini dile getiren Buruk, oyundan çıkarken yıldız oyuncunun sitem etmesi hakkında da çarpıcı itirafta bulundu.

Trendyol Süper Lig 34. haftasında Galatasaray sahasında Sivasspor'u 4-1 mağlup etti ve şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı.


Galibiyetin ardından teknik direktör Okan Buruk basın toplantısında soruları yanıtladı.

Okan Buruk'un açıklamaları şöyle:
'Çok zor bir Trabzonspor deplasmanına gideceğiz'

"Maç maç bakıyoruz. Rakibimizin maçına bakmadan, kendi maçımızı kazanarak ilk 3 maçlık seriyi kazanarak şampiyonluk ilan etmek istiyoruz ama çok zor bir Trabzonspor deplasmanına gideceğiz. Zorlu bir 3 maça çıkacağız. Hedefimiz kazanmak ve şampiyonluğumuzu ilan etmek."


'Bizim için önem kazanacak'

"Rakibimizin yarınki maçta da puan kaybı yapması halinde bizim için önem kazanacak. Rakibimizin maçına bakmadan bütün maçlarımızı kazanmak istiyoruz. İnşallah en kısa sürede şampiyonluk ilan edebiliriz ama aynı konsantrasyonla devam edeceğiz. Gözümüz derbide olacak bir yandan ama önemli olan bizim işimizi doğru bir şekilde yapmamız."

'Geliştirmesine ben engel oldum'

"Victor Osimhen, 3. gole yakındı aslında. Az önce onu söyledim. Kariyer rekorunu kırmış, geliştirmesine ben engel oldum ama biz kenarda daha hassas düşünüyoruz. Oyuncularımızı korumaya çalışıyoruz. Gollerini inşallah bir sonraki maça saklamasını ve atmasını diliyorum."




#Galatasaray
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