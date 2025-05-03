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Galatasaraylı taraftarlardan Fenerbahçelileri kızdıracak fotoğraf

Galatasaraylı taraftarlardan Fenerbahçelileri kızdıracak fotoğraf

Haber Merkezi
19:273/05/2025, Cumartesi
G: 3/05/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Net Global Sivasspor'u konuk etti. Galatasaraylı taraftarların giydiği forma, Fenerbahçelilerin tepkisini çekti.

Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Galatasaray evinde Sivasspor ile karşılaştı.

Ligde haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 5 puan önünde lider giren sarı-kırmızılı ekip, küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen Sivas temsilcisini konuk etti.

Galatasaray taraftarı, Net Global Sivasspor müsabakasına büyük ilgi gösterdi.

Süper Lig'de üst üste 3, toplamda da 25. şampiyonluğa giden sarı-kırmızılı ekibi taraftarları yalnız bırakmadı.

Karşılaşmanın biletlerini tüketen taraftarlar, tribünleri tamamen doldurarak takımlarını destekledi.

Galatasaraylı taraftarların giydiği forma, Fenerbahçelilerin tepkisini çekti.

Formalarının arkasına Ali Koç ve Acun Ilıcalı yazdıran taraftarlar, bu formalarla maça gitti.

Sosyal medyada bazı Fenerbahçeli taraftarlar tepki gösterirken, bazıları da yıllardır süren başarısızlık nedeniyle yönetime tepki gösterdi.

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