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Victor Osimhen Sivasspor'u da boş geçmedi: Kariyer rekoru kırdı

Victor Osimhen Sivasspor'u da boş geçmedi: Kariyer rekoru kırdı

19:203/05/2025, Cumartesi
G: 3/05/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Victor Osimhen'in yaşadığı sevinç.
Victor Osimhen'in yaşadığı sevinç.

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, Sivasspor karşısında iki kez fileleri havalandırdı ve kariyerinde bir ilki başardı.

Trendyol Süper Lig 34. haftasında Galatasaray sahasında Sivasspor ile karşı karşıya geldi.


Sarı-kırmızılıların yıldız ismi Victor Osimhen gollerine bu hafta da devam etti. Karşılaşmada 15 ile 31. dakikada fileleri havalandıran Nijeryalı golcü bir ilke imza attı.


Victor Osimhen, bu sezon Galatasaray formasıyla 33 kez fileleri havalandırarak kariyerindeki en golcü sezona ulaştı.





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