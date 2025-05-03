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Galatasaray'da şok sakatlık: Yıldız oyuncu maça devam edemedi

Galatasaray'da şok sakatlık: Yıldız oyuncu maça devam edemedi

19:353/05/2025, Cumartesi
G: 3/05/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Galatasaray
Galatasaray

Süper Lig 34. haftasında Galatasaray sahasında Sivasspor'u konuk etti. Sarı-kırmızılıların başarılı ismi, 25. dakikada sakatlandı ve karşılaşmaya devam edemedi.

Trendyol Süper Lig 34. hafta karşılaşmasında Galatasaray sahasında Sivasspor ile karşı karşıya geldi.


Sarı-kırmızılılarda son haftaların formda ismi Eren Elmalı sakatlık yaşadı. 24 yaşındaki milli oyuncu sakatlığı sebebiyle Sivasspor maçına devam edemedi.


Karşılaşmaya devam edemeyen Eren Elmalı yerini Ismael Jakobs'a bıraktı.





#Galatasaray
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#Eren Elmalı
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