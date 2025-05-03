Galatasaray'da şok sakatlık: Yıldız oyuncu maça devam edemedi

Galatasaray
Süper Lig 34. haftasında Galatasaray sahasında Sivasspor'u konuk etti. Sarı-kırmızılıların başarılı ismi, 25. dakikada sakatlandı ve karşılaşmaya devam edemedi.
Trendyol Süper Lig 34. hafta karşılaşmasında Galatasaray sahasında Sivasspor ile karşı karşıya geldi.
Sarı-kırmızılılarda son haftaların formda ismi Eren Elmalı sakatlık yaşadı. 24 yaşındaki milli oyuncu sakatlığı sebebiyle Sivasspor maçına devam edemedi.
Karşılaşmaya devam edemeyen Eren Elmalı yerini Ismael Jakobs'a bıraktı.
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