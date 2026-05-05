Sergen Yalçın'dan geleceğe dair açıklama: Tepkilere çarpıcı yanıt

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, kupa yarı finalinde TÜMOSAN Konyaspor'a karşı alınan yenilgi sonrası siyah-beyazlı kulüpteki geleceğine dair konuştu.
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde TÜMOSAN Konyaspor'a 1-0 mağlup olarak kupaya veda etti.
Yenilginin ardından siyah-beyazlıların teknik direktör Sergen Yalçın, basın toplantısında soruları yanıtladı.
Yalçın'ın açıklamaları şöyle;
"Öncelikle üzgünüz. Final oynayıp kupayı almaktı hedef. Futbol enteresan oyun, her zaman istediğinizi vermiyor. Kontrol bizdeydi, her an gol atabilecek durumdaydık. Sonda bir penaltı ve kupaya veda ettik. Taraftarın tepkisini de anlıyorum. Biz de, oyuncular da kupayı kazanmak istiyorduk. Futbol 3 ihtimalli bir oyun ve bazen böyle sonuçlar oluyor."
"Gelecek sezona dair plan yok, 2 maç var, oynayalım, bakacağız. Taraftarın bu kadar tepki vermesi çok iyi olmadı, onu söyleyeyim. Biz Beşiktaş menfaatleri için buradayız. Geçen sefer de böyle gelmiştik ilk sezonda. Camiada sabır bitmiş, camiaya da hak vermek lazım."