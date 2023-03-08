Son 3 resmi maçından mağlubiyetle ayrılan ve İspanya La Liga’da düşme hattının bir sıra üstünde bulunan Sevilla’da taraftarlar, hem yönetime hem teknik direktör Jorge Sampaoli’ye hem de oyunculara tepkili. Sevilla Sportif Direktörü Ramon Monchi, gündemdeki konularla ilgili olarak kulübün sosyal medya hesabında yayınlanan bir programda açıklamalarda bulundu.