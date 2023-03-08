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Spor

Sevilla Fenerbahçe maçına hazır 

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Fenerbahçe'yi konuk edecek Sevilla, hazırlıklarını tamamladı. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

13:46 . 8/03/2023 Çarşamba
DHA
Sevilla kadrosunda eski Galatasaraylı Marcao, Fernando ve Telles de yer alıyor fakat Marcao sakatlığı nedeniyle oynayamayacak.

Sevilla kadrosunda eski Galatasaraylı Marcao, Fernando ve Telles de yer alıyor fakat Marcao sakatlığı nedeniyle oynayamayacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'yi konuk edecek Sevilla hazırlıklarını tamamladı.


Teknik direktör Jorge Sampaoli yönetiminde tesislerdeki idmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirildi. Yoğun yağmur altındaki antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Düz koşu ile devam eden antrenmanın ardından iki gruba ayrılan futbolcular topla çalışma gerçekleştirdi.


İdmanın basına kapalı bölümünde ise Fenerbahçe maçının taktikleri üzerine duruldu. Sevilla'da sakatlıkları bulunan Loic Bade, Rekik, Papu Gomez ve Marcao ile UEFA listesine ismi bildirilmeyen Gueye mücadelede yer alamayacak. 

İspanya temsilcisinin yarınki maç öncesi muhtemel 11'i şöyle;

Bounou, Navas, Gudelj, Kouassi, Acuna, Fernando, Rakitic, Jordan, Suso, Ocampos, En-Nesyri


#UEFA Avrupa Ligi
#Sevilla
#Fenerbahçe
2 saat önce
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Sevilla Fenerbahçe maçına hazır 
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