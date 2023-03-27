Sevilla'ya transfer olan Marcao sezonu kapattı

Galatasaray'ın sezon başı transfer döneminde Sevilla'ya sattığı Marcao'nun son sakatlığı sebebiyle yaklaşık 5 ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi. Brezilyalı futbolcu sezon başından bu yana yaşadığı sakatlıklar yüzünden Sevilla formasını sadece 7 kez giyebilmişti.