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Spor

Sevilla'ya transfer olan Marcao sezonu kapattı

Galatasaray'ın sezon başında Sevilla'ya 15 milyon Euro bedelle sattığı Marcao'nun başı sakatlıklardan kurtulmuyor. İspanyol ekibine transfer olduğundan bu yana sakatlıkları nedeniyle çok az forma şansı bulan oyuncunun sezonu kapattığı belirtildi.

21:27 . 27/03/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Marcao, Sevilla'da yaşadığı sakatlıklar nedeniyle verimli olamadı.

Marcao, Sevilla'da yaşadığı sakatlıklar nedeniyle verimli olamadı.

Galatasaray'ın sezon başı transfer döneminde Sevilla'ya sattığı Marcao'nun son sakatlığı sebebiyle yaklaşık 5 ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi. Brezilyalı futbolcu sezon başından bu yana yaşadığı sakatlıklar yüzünden Sevilla formasını sadece 7 kez giyebilmişti.

İspanyol basınına göre Marcao yaşadığı üst adale yırtığı nedeniyle sezonun kalanında Sevilla idmanlarında yer alamayacak. Tedavi süreci başlayan oyuncunun yeni sezonda takımla birlikte çalışmalara başlayacağı belirtildi.

Öte yandan Marcao'nun Galatasaray döneminde de adale sakatlıkları yaşadığı ve Sevilla kulübünün bu durumu iyi analiz edemediği aktarıldı. Brezilyalı futbolcunun yaşadığı sakatlıklar nedeniyle transfer süreci sorgulanır hale geldi.

Galatasaray, yaz transfer döneminde Marcao'dan bonuslarla beraber 15 milyon Euro gelir elde etmişti.



#Galatasaray
#Sevilla
#Marcao
23 dakika önce
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