Sevilla'ya transfer olan Marcao sezonu kapattı

Marcao, Sevilla'da yaşadığı sakatlıklar nedeniyle verimli olamadı.
Galatasaray'ın sezon başı transfer döneminde Sevilla'ya sattığı Marcao'nun son sakatlığı sebebiyle yaklaşık 5 ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi. Brezilyalı futbolcu sezon başından bu yana yaşadığı sakatlıklar yüzünden Sevilla formasını sadece 7 kez giyebilmişti.
İspanyol basınına göre Marcao yaşadığı üst adale yırtığı nedeniyle sezonun kalanında Sevilla idmanlarında yer alamayacak. Tedavi süreci başlayan oyuncunun yeni sezonda takımla birlikte çalışmalara başlayacağı belirtildi.
Öte yandan Marcao'nun Galatasaray döneminde de adale sakatlıkları yaşadığı ve Sevilla kulübünün bu durumu iyi analiz edemediği aktarıldı. Brezilyalı futbolcunun yaşadığı sakatlıklar nedeniyle transfer süreci sorgulanır hale geldi.
Galatasaray, yaz transfer döneminde Marcao'dan bonuslarla beraber 15 milyon Euro gelir elde etmişti.