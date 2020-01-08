SÜPER LİG

Simon Falette Fenerbahçe için İstanbul’da

Gineli savunma oyuncusu Simon Falette, Fenerbahçe için İstanbul’a geldi.

Haber Merkezi DHA
​Simon Falette'nin güncel bonservis değeri 3.5 milyon euro olarak biliniyor.

​Simon Falette'nin güncel bonservis değeri 3.5 milyon euro olarak biliniyor.

Bundesliga'da Eintracht Frankfurt forması giyen Gineli Simon Falette, İstanbul'a geldi. Fenerbahçe, kulübünde mutsuz olan Falette'i satın alma opsiyonlu kiralamak istiyor. 27 yaşındaki stoperin sağlık kontrolü ve imzanın ardından Antalya kampına yetiştirilmesi bekleniyor.

  • Son iki sezondur Frankfurt forması altında mücadele eden Falette, geçtiğimiz sezon 14 maçta görev aldı. Bu sezon takımıyla sadece 1 maça çıkan 27 yaşındaki savunmacı, Gine Milli Takımı’yla ise bu sezon 2’si hazırlık olmak üzere 4 maçta görev aldı. Falette, Afrika Uluslar Kupası’nda takımının tüm maçlarında 11’de başladı.

Fenerbahçe'de stopere Simon Falette
Fenerbahçe'de stopere Simon Falette

Fenerbahçe, Almanya Bundesliga temsilcisi Eintracht Frankfurt’ta forma giyen Gineli stoper Simon Falette’yi transfer etmek için harekete geçti. Alman ekibinde süre alamadığı için mutsuz olan ve ayrılmak isteyen 27 yaşındaki stoperi sarı-lacivertliler satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadroya katmak istiyor. Fenerbahçe satın alma opsiyonu olarak da Alman kulübüne 1.5 milyon Euro önerdi. Sarı-lacivertli yönetimin, Eintracht Frankfurt kulübü yöneticileriyle bir araya gelerek transfer için anlaşmaya vardığı öğrenildi.Gineli savunma oyuncusu da Frankfurt temsilcisinde oynamadığı için mutsuz ve daha fazla süre alabileceğini düşündüğü için Fenerbahçe’nin teklifini kabul etti. Falette stoper mevkiinin yanı sıra sol bekte de forma giyebiliyor.Fenerbahçe'deMauricio Isla Boca Juniors yolcusuDiğer aday TorunarighaFenerbahçe’nin gündemindeki diğer isim ise Hertha Berlin forması giyen 22 yaşındaki Jordan Torunarigha. Genç stoperi kiralık olarak kadroya katmak isteyen sarı-lacivertliler, Bundesliga temsilcisiyle prensipte anlaşmaya vardı. Torunarigha sezon başında Fenerbahçe ile Hertha Berlin ile oynanan hazırlık maçında oynamış ve maç sonunda Emre Belözoğlu ile tartışmıştı.Torunarigha da stoper mevkiinin yanı sıra sol bekte de forma giyebiliyor. Genç oyuncu bu sezon 4 maçta forma giyerken, 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

Simon Falette
Simon Falette

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