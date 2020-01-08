Simon Falette Fenerbahçe için İstanbul’da

Bundesliga'da Eintracht Frankfurt forması giyen Gineli Simon Falette, İstanbul'a geldi. Fenerbahçe, kulübünde mutsuz olan Falette'i satın alma opsiyonlu kiralamak istiyor. 27 yaşındaki stoperin sağlık kontrolü ve imzanın ardından Antalya kampına yetiştirilmesi bekleniyor.

Son iki sezondur Frankfurt forması altında mücadele eden Falette, geçtiğimiz sezon 14 maçta görev aldı. Bu sezon takımıyla sadece 1 maça çıkan 27 yaşındaki savunmacı, Gine Milli Takımı’yla ise bu sezon 2’si hazırlık olmak üzere 4 maçta görev aldı. Falette, Afrika Uluslar Kupası’nda takımının tüm maçlarında 11’de başladı.