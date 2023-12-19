Şırnak'ta oynanan amatör maçta hakemlere saldırı: Jandarma müdahale etti

Cizre Diclespor'un 2-1 kazandığı karşılaşmada bitiş düdüğü ile Kumçatıspor'un oyuncuları, önce maçın hakemi Zinar Ermiş ile yardımcı hakemler Veysel Samsak ve Mustafa Ekin'e, ardından da rakip takım oyunlarına saldırdı.