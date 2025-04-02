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Sivasspor Çaykur Rizespor’a hazırlanıyor

Sivasspor Çaykur Rizespor’a hazırlanıyor

12:182/04/2025, Çarşamba
IHA
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Sivasspor, Çaykur Rizespor’a hazırlanıyor
Sivasspor, Çaykur Rizespor’a hazırlanıyor

Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında 5 Nisan Cumartesi günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Kulüp tesislerinde, Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışması yapan Yiğidolar, taktik maçla idmanı tamamladı.


Kırmızı-beyazlılar, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

#Süper Lig
#Sivasspor
#Çaykur Rizespor

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