Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında Sivasspor ile Fenerbahçe, bugün saat 19.00’da Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Müsabakayı hakem Yasin Kol yönetecek. Kol’un yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Bahtiyar Birinci yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Gürcan Hasova olacak.