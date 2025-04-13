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Sivasspor - Fenerbahçe maçının VAR'ı belli oldu

Sivasspor - Fenerbahçe maçının VAR'ı belli oldu

12:0613/04/2025, Pazar
IHA
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Fenerbahçe, Sivasspor'la deplasmanda kritik bir maça çıkacak.
Fenerbahçe, Sivasspor'la deplasmanda kritik bir maça çıkacak.

Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında bugün oynanacak Sivasspor-Fenerbahçe maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Almanya Futbol Federasyonu’ndan Markus Schmidt oldu.

Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında Sivasspor ile Fenerbahçe, bugün saat 19.00’da Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Müsabakayı hakem Yasin Kol yönetecek. Kol’un yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Bahtiyar Birinci yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Gürcan Hasova olacak.


Müsabakada VAR’da Alman Markus Schmidt, AVAR’da da Onur Özütoprak görev yapacak.



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