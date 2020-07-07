Sivasspor-Yeni Malatyaspor maçı muhtemel 11'leri

BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 31. haftasında Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak.
Ligde 7 galibiyet, 8 beraberlik, 15 yenilgiyle 29 puan toplayan sarı-siyahlılar, Demir Grup Sivasspor karşısında kazanarak alt sıralardan kurtulmanın hesabını yapıyor.
BtcTurk Yeni Malatyaspor'da 29. haftada Fenerbahçe deplasmanında çift sarı karttan kırmızı kart gören ve 30. haftada Gençlerbirliği maçında kadroda bulunmayan Gökhan Töre, Demir Grup Sivasspor maçında forma verilmesi halinde sahadaki yerini alacak.
Sivasspor-Yeni Malatyaspor maçı ne zaman saat kaçta?
- Yeni 4 Eylül Stadı'nda 8 Temmuz Çarşamba günü saat 18.30'da başlayacak maçı, hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak.
Sivasspor-Yeni Malatyaspor maçının muhtemel 11'leri
Sivasspor: Samassa, Goiano, Appindangoye, Caner, Uğur, Fernando, Claudemir, Fatih, Emre, Mert Hakan, Yatabare.
SAKAT: Hakan Arslan
CEZALI: Ziya Erdal
Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina, Hadebe, Sakıb Aytaç, Robin Yalçın, Acquah, Gökhan Töre, Murat Yıldırım, Fofana, Umut Bulut
SAKAT: Eren
CEZALI: Yok
İki takım arsında 6. randevu
Sivasspor ile Yeni Malatyaspor birbirlerine 6. kez rakip olacak.
Geride kalan 5 maçın 3’ünden Sivasspor, 1’inden de Yeni Malatyaspor galibiyetle ayrıldı. 1 karşılaşma ise beraberlikle sona erdi.
Sivasspor ile Yeni Malatyaspor arasında oynanan maçlarda taraflar 17 kez gol sevinci yaşadı. Sivasspor, 5 maçta rakip fileleri 11 kez havalandırırken, kalesinde ise 6 gol gördü.
Sezonun ilk yarısında Malatya’da oynanan mücadele 3-1 Yiğidolar’ın üstünlüğü ile sona ermişti.
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