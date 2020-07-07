Sivasspor-Yeni Malatyaspor maçı muhtemel 11'leri

BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 31. haftasında Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak.

Ligde 7 galibiyet, 8 beraberlik, 15 yenilgiyle 29 puan toplayan sarı-siyahlılar, Demir Grup Sivasspor karşısında kazanarak alt sıralardan kurtulmanın hesabını yapıyor.

BtcTurk Yeni Malatyaspor'da 29. haftada Fenerbahçe deplasmanında çift sarı karttan kırmızı kart gören ve 30. haftada Gençlerbirliği maçında kadroda bulunmayan Gökhan Töre, Demir Grup Sivasspor maçında forma verilmesi halinde sahadaki yerini alacak.

Sivasspor-Yeni Malatyaspor maçı ne zaman saat kaçta?

Yeni 4 Eylül Stadı'nda 8 Temmuz Çarşamba günü saat 18.30'da başlayacak maçı, hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak.

Sivasspor-Yeni Malatyaspor maçının muhtemel 11'leri

Sivasspor: Samassa, Goiano, Appindangoye, Caner, Uğur, Fernando, Claudemir, Fatih, Emre, Mert Hakan, Yatabare.

SAKAT: Hakan Arslan

CEZALI: Ziya Erdal

Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina, Hadebe, Sakıb Aytaç, Robin Yalçın, Acquah, Gökhan Töre, Murat Yıldırım, Fofana, Umut Bulut

SAKAT: Eren

CEZALI: Yok

İki takım arsında 6. randevu

Sivasspor ile Yeni Malatyaspor birbirlerine 6. kez rakip olacak.

Geride kalan 5 maçın 3’ünden Sivasspor, 1’inden de Yeni Malatyaspor galibiyetle ayrıldı. 1 karşılaşma ise beraberlikle sona erdi.

Sivasspor ile Yeni Malatyaspor arasında oynanan maçlarda taraflar 17 kez gol sevinci yaşadı. Sivasspor, 5 maçta rakip fileleri 11 kez havalandırırken, kalesinde ise 6 gol gördü.

Sezonun ilk yarısında Malatya’da oynanan mücadele 3-1 Yiğidolar’ın üstünlüğü ile sona ermişti.

Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı Süper Lig'de 7, 8 ve 9 Temmuz'da oynanacak maçların hakemleri duyuruldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre maçları yönetecek hakemler şunlar:7 Temmuz Salı18.30 Gençlerbirliği - Fenerbahçe: Alper Ulusoy21.00 M.Başakşehir - Denizlispor: Abdulkadir Bitigen8 Temmuz Çarşamba18.30 DG Sivasspor - Yeni Malatyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu18.30 Trabzonspor - Antalyaspor: Halil Umut Meler21.00 Göztepe - MKE Ankaragücü: Fırat Aydınus21.00 Alanyaspor - Galatasaray: Mete Kalkavan9 Temmuz Perşembe18.30 Ç.Rizespor - Kayserispor: Ali Palabıyık21.00 Gaziantep FK - Konyaspor: Hüseyin Göçek21.00 Beşiktaş - Kasımpaşa: Ali ŞansalanSüper Lig'de şampiyon kim olacak? İşte canlı puan durumu



