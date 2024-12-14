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Sivasspor'da Bülent Uygun dönemi sona eriyor

Sivasspor'da Bülent Uygun dönemi sona eriyor

15:0314/12/2024, Cumartesi
G: 14/12/2024, Cumartesi
IHA
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Bülent Uygun, bu sezon Süper Lig'de çıktığı 16 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı.
Bülent Uygun, bu sezon Süper Lig'de çıktığı 16 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı.

Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun’un yönetimle görüşerek istifa kararı aldığı öğrenildi.

Sivasspor’da kötü gidişat ve peş peşe gelen puan kayıplarının ardından teknik direktör Bülent Uygun’un istifa kararı aldı.


Kırmızı-beyazlı yönetimle, istifa kararını görüşen Bülent Uygun’un yönetime istifasını bildirdiği öğrenildi.


Bülent Uygun’un ile kulüp yönetiminin toplantıda olduğu da alınan bilgiler arasında. Konuyla ilgili ise kulüpten resmi bir açıklama bekleniyor.


Sivas temsilcisi, Bülent Uygun yönetiminde 16 haftalık periyotta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 mağlubiyet sonucunda 18 puan toplayabildi.











#Sivasspor
#Bülent Uygun
#Süper Lig

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