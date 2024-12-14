Sivasspor'da Bülent Uygun dönemi sona eriyor

Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun’un yönetimle görüşerek istifa kararı aldığı öğrenildi.
Sivasspor’da kötü gidişat ve peş peşe gelen puan kayıplarının ardından teknik direktör Bülent Uygun’un istifa kararı aldı.
Kırmızı-beyazlı yönetimle, istifa kararını görüşen Bülent Uygun’un yönetime istifasını bildirdiği öğrenildi.
Bülent Uygun’un ile kulüp yönetiminin toplantıda olduğu da alınan bilgiler arasında. Konuyla ilgili ise kulüpten resmi bir açıklama bekleniyor.
Sivas temsilcisi, Bülent Uygun yönetiminde 16 haftalık periyotta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 mağlubiyet sonucunda 18 puan toplayabildi.