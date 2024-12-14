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Sivasspor galibiyeti unuttu

Sivasspor galibiyeti unuttu

11:3714/12/2024, Cumartesi
AA
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Sivassporlu taraftarlar, alınanan kötü sonuçların ardından teknik dirketör Bülent Uygun'u istifaya davet ediyor.
Sivassporlu taraftarlar, alınanan kötü sonuçların ardından teknik dirketör Bülent Uygun'u istifaya davet ediyor.

Süper Lig'in 16. haftasında dün deplasmanda Sipay Bodrum FK'ye 2-0 mağlup olan Sivasspor'un galibiyet hasreti 5 maça çıktı.

Son olarak ligin 11. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup eden kırmızı-beyazlılar, bu maçın ardından çıktığı 5 lig mücadelesinde galibiyet yüzü görmedi.


Kırmızı-beyazlılar, ligin 12. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye 4-0 mağlup oldu, 13. haftada ise evinde Kasımpaşa ile 0-0 berabere kaldı. Ligin 14. haftasında deplasmanda Antalyaspor'a 2-1, 15. haftada sahasında Galatasaray'a 3-2 kaybeden Sivasspor, 16. haftada ise Bodrum FK'ye 2-0 yenilerek galibiyete hasret kaldı.


Sivas temsilcisi, ligde geride kalan 16 haftalık periyotta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 mağlubiyet sonucunda 18 puan topladı.


Sivasspor, ligin 17. haftasında sahasında Samsunspor ile karşılaşacak.





#Sivasspor
#Süper Lig
#Bülent Uygun

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