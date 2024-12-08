Trendyol Süper Lig 15. hafta karşılaşmasında Galatasaray deplasmanda Sivasspor'u 3-2 mağlup etti. Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri 36. dakikada Yunus Akgün, 45+9. dakikada Victor Osimhen (P) ve 53. dakikada Barış Alper Yılmaz attı. Sivasspor'un golleri 25. dakikada Garry Rodrigues ve 90+1. dakikada Bekir Böke'den geldi. Bu sonucun ardından lider Galatasaray, puanını 38 yaparak Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 6'ya çıkardı. Sivasspor-Galatasaray maçının özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig 15. hafta karşılaşmasında Sivasspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi.
Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi sarı-kırmızılılar, 3-2 kazandı.
Galibiyeti getiren golleri 36. dakikada Yunus Akgün, 45+9. dakikada Victor Osimhen (P) ve 53. dakikada Barış Alper Yılmaz kaydetti. Sivasspor'un gollerini 25. dakikada Garry Rodrigues ve 90+2. dakikada Bekir Böke attı.
Galatasaray'da Metehan Baltacı 15. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 38'e yükselterek liderliğini sürdürdü ve Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 6'ya çıkardı. Sivasspor ise 18 puanla 10. sırada kaldı.
Sarı-kırmızılılar önümüzdeki hafta sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak.
3' Galatasaray, gole yaklaştı. Barış Alper'in vuruşu savunmadan döndü. Devam eden pozisyonda Mertens'in vuruşu dışarıya gitti.
9' Victor Osimhen, karşı karşıya pozisyonda kaleci Nikolic'ten sıyrıldı. Osimhen'in dar açıdan vuruşu dışarıya gitti.
16' Metehan Baltacı, VAR incelemesinin ardından direkt kırmızı kartla oyundan atıldı.
24' Manaj'ın ceza alanında sağ çaprazdan yaptığı sert vuruşta top direkten geri geldi, pozisyonun devamında Garry Rodrigues altıpas önünden topu Fernando Muslera'nın yanından ağlarla buluşturdu: 1-0.
36' Yunus Akgün'ün çektiği şutta kaleci Nikolic topu kontrol edemedi ve top ağlara gitti: 1-1.
45+9' Penaltıda topun başına geçen Osimhen, meşin yuvarlağı 90'a gönderdi ve takımını öne geçirdi: 1-2.
46' Sivasspor'da sakatlık yaşayan kaleci Nikolic'in yerine Ali Şaşal Vural oyuna dahil oldu.
53' Yunus Akgün'ün pasıyla topla buluşan Barış Alper Yılmaz, hızla ilerleyerek rakiplerini ekarte etti ve ceza alanında sol çaprazdan yaptığı düzgün vuruşla topu uzak köşede ağlarla buluşturdu: 1-3.
73' Galatasaray'da Victor Osimhen sakatlık yaşadı ve oyundan çıktı. Yerine Michy Batshuayi oyuna girdi.
90+2'de ceza alanına savunmadan Sonko'nun uzun gönderdiği topu ceza alanında önünde bulan Bekir Turaç Böke sol ayağı ile vuruşunu yaparak topu filelere gönderdi: 3-2.
SİVASSPOR - GALATASARAY MAÇ SONUCU
SİVASSPOR - GALATASARAY MAÇ ÖZETİ
Sivasspor'da eleştiri oklarının çevrildiği Teknik Direktör Bülent Uygun, Galatasaray maçında istifaya davet edildi. Kırmızı-beyazlı tribünler, maçın son bölümünde "Bülent Uygun istifa" sloganları attı.