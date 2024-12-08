Galibiyeti getiren golleri 36. dakikada Yunus Akgün, 45+9. dakikada Victor Osimhen (P) ve 53. dakikada Barış Alper Yılmaz kaydetti. Sivasspor'un gollerini 25. dakikada Garry Rodrigues ve 90+2. dakikada Bekir Böke attı.

Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 38'e yükselterek liderliğini sürdürdü ve Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 6'ya çıkardı. Sivasspor ise 18 puanla 10. sırada kaldı.