Bülent Uygun'dan istifa sloganlarına tepki

Süper Lig'de inişli çıkışlı bir grafik çizen Sivasspor, 15. haftadaki maçta Galatasaray'a 3-2 yenilirken tepkilerin odağında yine Teknik Direktör Bülent Uygun vardı.

Sivasspor'un Galatasaray karşısında ortaya koyduğu performans, teknik adam için bardağı taşıran son damla oldu. Sezon başından bu yana oynattığı futbol nedeniyle eleştirilerin hedefi olan Uygun için Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda ilk kez istifa sesleri yükselmesi dikkat çekti.