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Sivasspor'da Kayserispor mesaisi

Sivasspor'da Kayserispor mesaisi

16:5823/01/2025, Perşembe
AA
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Antrenman kar yağışı altında gerçekleştirildi.
Antrenman kar yağışı altında gerçekleştirildi.

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında sahasında Kayserispor ile karşılaşacak Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarını sürdürüyor.

Sivasspor'da Kayserispor maçı hazırlıkları devam ediyor.


Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınma hareketleriyle başladı. Kırmızı-beyazlı ekip, taktik çalışmalarla idmanı tamamladı.


Diğer yandan Sivas Muhtarlar Derneği Başkanı Cemalettin Arslan ve beraberindeki muhtarlar, antrenmanı ziyaret ederek Sivasspor'a Kayserispor maçı öncesi başarı dileklerini iletti.


Sivasspor, yarın yapacağı idmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak.


BG Grup 4 Eylül Stadı'ndaki Sivasspor-Kayserispor maçı, 25 Ocak Cumartesi günü saat 13.30'da başlayacak.






#Sivasspor
#Kayserispor
#Süper Lig

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