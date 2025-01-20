Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Bu fırtına başka fırtına: Trabzonspor 4-0 Sivasspor

Bu fırtına başka fırtına: Trabzonspor 4-0 Sivasspor

21:5320/01/2025, Pazartesi
G: 20/01/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Trabzonspor'un gol sevinci.
Trabzonspor'un gol sevinci.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında konuk ettiği Sivasspor'u 4-0 mağlup etti. Bordo-mavililere galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Batagov, 13. dakikada Banza, 31. dakikada Ozan Tufan ve 86. dakikada Lundstram kaydetti. Bu sonucun ardından fırtına, puanını 25 yaparak 9. sıraya yükseldi. Trabzonspor-Sivasspor maçının özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor sahasında Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Papara Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip, 4-0 kazandı.


Bordo-mavililere galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Batagov, 13. dakikada Banza, 31. dakikada Ozan Tufan ve 86. dakikada Lundstram attı.


49. dakikada penaltıda topun başına geçen Simon Banza, kaleci Nikolic'i geçemedi.


Trabzonspor, Sivasspor'u mağlup ederek 238 gün aradan sonra üst üste 2 maçtan galibiyetle ayrıldı.


Bu sonucun ardından bordo-mavililer, puanını 25 yaparak 9. sıraya yükseldi. Sivasspor ise 20 puanla 15. sırada kaldı.


Trabzonspor, Süper Lig 21. haftasını bay geçecek. Bir sonraki hafta Kayserispor'a konuk olacak.


Maçın önemli dakikaları:

6' Arseniy Batagov Trabzonspor takımını öne geçiren golü attı: 1-0.

13' Simon Banza ile Trabzonspor farkı 2'ye çıkardı: 2-0.

30' Edin Vişça'nın pasında savunma arkasına sarkan Ozan Tufan karşı karşıya pozisyonda topu ağlara gönderdi: 3-0.

43' Umut Güneş, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp vuruşunu yaptı ve top dışarı çıktı.

İKİNCİ YARI

49' Trabzonspor adına penaltı vuruşu için topun başına geçen Simon Banza bu önemli fırsatı değerlendiremedi.

66' Edin Visca, rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıktı.

86' John Lundstram tabelayı 4 - 0 olarak değiştirdi.


TRABZONSPOR - SİVASSPOR MAÇ SONUCU

TRABZONSPOR - SİVASSPOR MAÇ ÖZETİ
Trabzonspor - Sivasspor maçının özetini izlemek için

TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU

#Trabzonspor
#Sivasspor
#Trendyol Süper Lig

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Sıfır otomobilde yılın ilk çılgın kampanyası: Fiyatları 500 bin TL'de kredide faizi sıfırladılar