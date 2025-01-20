Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında konuk ettiği Sivasspor'u 4-0 mağlup etti. Bordo-mavililere galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Batagov, 13. dakikada Banza, 31. dakikada Ozan Tufan ve 86. dakikada Lundstram kaydetti. Bu sonucun ardından fırtına, puanını 25 yaparak 9. sıraya yükseldi. Trabzonspor-Sivasspor maçının özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor sahasında Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Papara Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip, 4-0 kazandı.
Bordo-mavililere galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Batagov, 13. dakikada Banza, 31. dakikada Ozan Tufan ve 86. dakikada Lundstram attı.
49. dakikada penaltıda topun başına geçen Simon Banza, kaleci Nikolic'i geçemedi.
Trabzonspor, Sivasspor'u mağlup ederek 238 gün aradan sonra üst üste 2 maçtan galibiyetle ayrıldı.
Bu sonucun ardından bordo-mavililer, puanını 25 yaparak 9. sıraya yükseldi. Sivasspor ise 20 puanla 15. sırada kaldı.
Trabzonspor, Süper Lig 21. haftasını bay geçecek. Bir sonraki hafta Kayserispor'a konuk olacak.
6' Arseniy Batagov Trabzonspor takımını öne geçiren golü attı: 1-0.
13' Simon Banza ile Trabzonspor farkı 2'ye çıkardı: 2-0.
30' Edin Vişça'nın pasında savunma arkasına sarkan Ozan Tufan karşı karşıya pozisyonda topu ağlara gönderdi: 3-0.
43' Umut Güneş, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp vuruşunu yaptı ve top dışarı çıktı.
49' Trabzonspor adına penaltı vuruşu için topun başına geçen Simon Banza bu önemli fırsatı değerlendiremedi.
66' Edin Visca, rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıktı.
86' John Lundstram tabelayı 4 - 0 olarak değiştirdi.